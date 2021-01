Burnley’s Turf Moor devait accueillir Fulham le 2 janvier. Photo de Tony McArdle / Everton FC via Getty Images

Le voyage de Fulham en Premier League à Burnley, qui devait débuter dimanche à midi GMT, est devenu le troisième match de Premier League en une semaine à être reporté en raison de nouveaux cas de COVID-19 au club londonien, a annoncé samedi la ligue.

Cette décision intervient après que le match à l’extérieur de Fulham contre Tottenham Hotspur mercredi a également été annulé en raison d’une « augmentation significative » des cas positifs de COVID-19 dans leur camp.

Fulham a demandé à la Premier League de réorganiser le match de Burnley après que la dernière série de tests ait révélé une nouvelle augmentation des cas positifs de COVID-19.

« La santé des joueurs et du personnel étant la priorité, la Ligue et Fulham conviendront d’un plan d’action supplémentaire pour contrôler l’épidémie afin de permettre au club de reprendre sa saison en toute sécurité », a déclaré la Premier League dans un communiqué.

« Les joueurs et le personnel seront désormais testés de nouveau dans le cadre d’un calendrier de tests révisé. »

Le match devient le quatrième de l’élite anglaise à être reporté en raison de cas de COVID-19 depuis le début du mois de décembre, Manchester City et Newcastle United signalant également plusieurs cas positifs.

L’affrontement de Newcastle avec Aston Villa, initialement prévu pour le 1er décembre, a été reporté, tandis que la visite de City à Everton le 30 décembre a également été annulée.

La ligue, cependant, prévoit de continuer comme prévu.

« Avec un faible nombre de tests positifs dans l’écrasante majorité des clubs, la Ligue continue de faire confiance à ses protocoles COVID-19, entièrement soutenus par le gouvernement, pour permettre aux matches de se dérouler comme prévu », a déclaré la Premier League.

Le pays se bat contre une nouvelle variante du virus et au cours des dernières semaines, le Premier ministre Boris Johnson a ordonné à des millions de personnes de vivre sous les restrictions les plus strictes afin de freiner sa propagation après une forte augmentation du nombre de cas.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 2,5 millions de cas confirmés de COVID-19 et enregistré plus de 74 000 décès.