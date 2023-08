Burnley v Manchester City: la saison de Premier League démarre – en direct

il y a 19 s 15h19 HAE 17 mn : Beyer entraîne Haaland à 30 mètres du but de Burnley. De Bruyne coince le coup franc au milieu. Rodri tente de diriger une tête en bas à gauche. Trafford pointe autour du poteau et le drapeau monte pour hors-jeu, bien que Rodri ait semblé avoir bien chronométré sa course, et VAR aurait peut-être eu quelque chose à dire si cela était entré.



il y a 2 m 15h17 HAE 15 min: Un beau mouvement de balayage de droite à gauche de Burnley. O’Shea trouve Roberts sur le flanc. Roberts se glisse et trouve Foster, qui glisse Vitinho dans l’espace avec une balle en diagonale à gauche. Vitinho réduit pour Koleosho, qui tente de façonner un pied latéral en haut à droite. Au-dessus du bar, ça vole. La foule a apprécié la fluidité de ce mouvement. Presque City-esque.



il y a 5 m 15h15 HAE 13 mn : Ake, quart-arrière de profondeur, tente de libérer Haaland au milieu. O’Shea intercepte et lance un contre. Foster tente de déranger Walker sur la gauche mais l’arrière latéral de City prend doucement le contrôle de la situation et dégage. « Hey Burnley, et le reste du PL », commence la lettre d’Amérique de Mary Waltz. «Ce grand blond, quand il entre dans la surface, assurez-vous qu’au moins un défenseur le marque à distance de contact. Deux, c’est peut-être mieux. Ne lui laissez pas d’espace. À moins que vous ne pariez plus.



il y a 6 mois 15.14 HAE 11 minutes : Foden dribble sur la gauche et est brutalement contrôlé par Koleosho. Coup franc et possibilité d’en balancer un dans la surface. Alors bien sûr, City joue court et avance patiemment, De Bruyne en balançant un depuis la gauche. Haaland étend une jambe télescopique et se penche. Il aurait probablement dû le laisser à Silva, se penchant derrière lui et attendant de rentrer à la maison à six mètres, mais quand vous êtes déjà un but pour le bien avec la saison à peine commencée, vous pouvez difficilement blâmer le grand homme d’avoir tenté de doubler. rapide et intelligent. Un spectacle rare, Erling Haaland ne trouvant pas la cible. Photo : Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Mis à jour à 15h19 HAE

il y a 9 mois 15.10 HAE 9 minutes : Amdouni a bien démarré et force Walker à concéder un coup franc sur la gauche. Le coup de pied arrêté qui en résulte est une perte de temps, mais Vincent Kompany sera satisfait de la façon dont son équipe nouvellement promue et nouvellement construite a répondu à ce premier setbeck.



il y a 10 mois 15.09 HAE 7 minutes : Burnley répond bien, Amdouni se fraye un chemin dans la surface de la City par le canal intérieur droit. Il s’approche, Akanji ayant brièvement tenu la manche de sa chemise. Mais il n’y avait pas grand-chose dedans, et son écrasement au sol était bien trop nécessiteux. Le cri de pénalité est correctement refusé.



il y a 12 mois 15.08 HAE 6 minutes : De Bruyne ratisse un tir au-dessus de la barre à 25 mètres. Trafford l’avait couvert, mais c’était proche.



il y a 13 mois 15.07 HAE 5 minutes : 184 secondes de la nouvelle saison, ça a pris. Pendant ce temps, un e-mail cingle dans ma boîte de réception. « Quelles sont les chances que Haaland souffre du syndrome du deuxième album? » demande Richard Hirst, si rien d’autre ne prouve que la comédie est une question de timing.



il y a 14 mois 15.05 HAE BUT! Burnley 0-1 Manchester City (Haaland 4) De Bruyne le roule court à Foden, qui le rejoue. De Bruyne frappe longtemps. Rodri, dans le coin gauche de la surface de réparation de six mètres, se dirige vers Haaland, qui balaie en bas à gauche à bout portant. Déjà de retour dans l’ancienne routine ! En plus ça change. Photo : Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Mis à jour à 15h13 HAE

il y a 15 mois 15.04 HAE 3 minutes : De Bruyne effectue une course sur la droite et remporte le premier corner de la saison face à O’Shea. Il le prendra lui-même. Et à partir de ça…



il y a 17 mois 15.03 HAE 2 minutes : City établit rapidement le contrôle, le caressant doucement et calmement dans le dos. Cela n’a pas pris longtemps. Kevin De Bruyne de Manchester City attise une passe devant Josh Cullen de Burnley. Photo : Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Mis à jour à 15h16 HAE

il y a 17 mois 15.02 HAE 1 minute: Un genou a été pris par tous les joueurs avant le coup d’envoi, soit dit en passant. Une légère poignée de huées – qu’est-ce qui ne va pas avec les gens ? – mais beaucoup plus sous forme d’applaudissements de soutien.



il y a 19 mois 15.01 HAE Burnley lance la saison de Premier League 2023-24 ! Turf Moor en pleine ébullition d’anticipation. Une bonne ambiance de quelques pintes le vendredi soir.



il y a 22 mois 14h58 HAE Les équipes sont de sortie ! Le nouveau maillot de Burnley est inspiré du maillot domicile de 1994, porté l’année où le club a été promu avec succès au deuxième niveau du football anglais lors d’une victoire en barrage contre Stockport County est bordeaux et bleu, tandis que le maillot extérieur de City s’inspire des moulins imposants, des entrepôts animés et de l’industrie de Manchester avec l’imprimé graphique ton sur ton intégral donnant à la chemise une sensation rétro, s’inspirant des motifs de tissage d’archives de la ville est blanc. Nous partirons dans quelques minutes.



il y a 40 m 14h40 HAE Votre rappel régulier qu’un match entre ces deux clubs a une fois décidé de l’identité des champions d’Angleterre. Lors d’un lundi soir tendu en 1960, Burnley s’est rendu sur Maine Road pour affronter City lors du dernier match de la saison de première division. L’équipe de Harry Potts avait besoin d’une victoire pour battre les champions en titre des Wolverhampton Wanderers et priver la célèbre équipe de Stan Cullis d’un triplé pour le titre et de la chance de remporter le doublé le samedi suivant lors de la finale de la FA Cup contre Blackburn. Brian Pilkington a mis Burnley en tête après quatre minutes. Joe Hayes a égalisé pour City peu de temps après, seulement pour l’ailier de réserve de 20 ans Trevor Meredith pour restaurer l’avantage des visiteurs à la demi-heure, frappant à la maison un ballon qui avait jailli d’une mêlée au banc des pénalités. City a eu ses chances de remonter de niveau: Denis Law a raté une chance en or au milieu de la seconde mi-temps, tandis qu’Alan Oakes a tiré directement sur le gardien des Clarets Adam Blacklaw quand un contre un à droite à la toute fin. Mais c’était ça. Burnley était le champion ! City a terminé 16e cette saison. Les loups ont battu Blackburn lors de la finale de la coupe le week-end suivant et lors de leur tour de victoire, ils ont été bombardés de programmes froissés et de trognons de pomme par des neutres ennuyés après leur victoire de routine 3-0 sur dix hommes. Cathy’s Clown a commencé une course de sept semaines au numéro un du Hit Parade, tandis que sur BBC Television, Anthony Aloysius Hancock, le garçon lui-même, a reçu un flux constant de courriers haineux, puis une mauvaise surprise en demandant à la police d’enquêter : il’ Je me les écrivais dans son sommeil. J’ai fait du hors-piste ici. Pour être juste, il est facile de perdre sa concentration : à 90 minutes, Sky étale son package d’avant-match puissant mince.

Mis à jour à 14h45 HAE

il y a 1h 14.11 HAE Le manager de la ville, Pep Guardiola, prend son tour. « Même pas la saison dernière, nous pensions gagner le triplé … nous avons gravi la plus haute montagne mais nous sommes encore en bas et il y a beaucoup de cailloux … la saison dernière est belle, nos souvenirs, mais nous devons recommencer. » L’équipe de Pep Guardiola est favorite 8/11 pour soulever à nouveau ce trophée, pour une quatrième fois consécutive. Photographie : Malcolm Bryce/ProSports/Shutterstock

Mis à jour à 14h27 HAE

il y a 1h 14.09 HAE Le patron de Burnley, Vincent Kompany, s’entretient avec Sky Sports. « Nous allons y aller une étape à la fois… J’espère [his players] peut tirer quelque chose de ce jeu, pas seulement un résultat mais un peu d’élan, faire un tacle, un dribble, un tir et construire quelque chose de spécial, espérons-le.



il y a 1h 14.07 HAE Cinq joueurs font leurs débuts à Burnley ce soir. Le milieu de terrain norvégien Sander Berge, l’attaquant suisse Zeki Amdouni, le jeune ailier italien Luca Koleosho, le défenseur de la République d’Irlande Dara O’Shea et, anciennement de City, le gardien James Trafford. Deux autres nouvelles recrues à Nathan Redmond et Jacob Bruun Larsen sont sur le banc. Le onze de départ de Manchester City sont tous des visages familiers de la saison dernière. Ils ont cependant deux nouveaux noms sur la liste des remplaçants, en Croatie, le défenseur Josko Gvardiol et son coéquipier international Mateo Kovacic. En parlant de visages familiers. Photographie : Nathan Stirk/Getty Images

Mis à jour à 15h08 HAE

il y a 1h 14.01 HAE Les équipes Burnley : Trafford, Roberts, O’Shea, Al Dakhil, Beyer, Koleosho, Berge, Cullen, Vitinho, Amdouni, Foster.

Remplaçants : Redmond, Bruun Larsen, Cork, Gudmundsson, Brownhill, Benson, Ekdal, Zaroury, Muric. Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Lewis, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Alvarez, Foden, Haaland.

Remplaçants : Phillips, Kovacic, Grealish, Laporte, Ortega, Gomez, Gvardiol, Palmer, McAtee. Arbitre: Craig Pawson (Yorkshire du Sud).