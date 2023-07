Burnley signe l’attaquant suisse Zeki Amdouni de Bâle pour 5 ans

Burnley a signé l’attaquant suisse Zeki Amdouni du FC Bâle pour un contrat de cinq ans pour un montant non divulgué, a annoncé mercredi le club de Premier League.

Amdouni, 22 ans, a été le meilleur buteur de l’Europa Conference League avec sept buts la saison dernière. Il a marqué 12 fois en Super League suisse et a marqué cinq buts en cinq apparitions pour l’équipe nationale lors des éliminatoires de l’Euro.

« Il est sur notre radar depuis un bon moment maintenant. Zeki est une telle menace », a déclaré le patron de Burnley, Vincent Kompany, dans un communiqué.

« La façon dont il peut jouer la passe finale crée tellement de passes décisives et grâce à la quantité de travail qu’il met sur le terrain – il marque beaucoup lui-même.

« C’est un footballeur très intelligent, techniquement doué et avec une grande éthique de travail. Il travaille vraiment dur. Nous avons hâte de travailler avec lui, c’est un grand talent. »

Zeki, après avoir signé avec Burnley, a déclaré : « Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer. »

« Les deux derniers mois ont été très importants pour moi ; J’ai parlé à l’entraîneur, et il me voulait vraiment. Aussi, je voulais vraiment travailler avec lui, pour moi c’est le plus important. Pour ma carrière, choisir un bon club, où l’entraîneur te veut, c’est important pour moi », a-t-il ajouté.

« Je sais que la Premier League est la meilleure ligue du monde. Ce n’est pas facile, c’est sûr, mais je suis confiant avec l’entraîneur et le staff, je peux faire de bonnes choses ici », a ajouté Zeki.

« J’ai regardé à coup sûr, quand tu étais dans le championnat, j’ai regardé deux matchs je pense, et j’ai vu le football qu’il [Vincent Kompany] géré était vraiment bon. Pour moi, mon football, c’est parfait. »

« Je veux en tirer le plus d’expérience possible. Jouer le jeu, apprendre et être un bon joueur ici », a-t-il ajouté.

Amdouni est la cinquième signature des Burnley avant leur retour dans l’élite.

