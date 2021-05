Burnley dénonce Ezgjan Alioski pour un geste raciste présumé à l’encontre de Dwight McNeil

Le manager de Burnley, Sean Dyche, a déclaré qu’un rapport serait fait à l’Association anglaise de football après que le milieu de terrain de Leeds Ezgjan Alioski ait semblé narguer Dwight McNeil lors de la défaite 4-0 des Clarets samedi.

L’incident controversé s’est produit dans la seconde moitié du choc de la Premier League à Turf Moor lorsque McNeil a crié avec colère à Alioski après avoir lancé un défi de taille au Macédonien.

McNeil a semblé suggérer qu’Alioski avait plongé, mais le joueur de Leeds s’est levé et a répondu en se couvrant les oreilles et en tirant la langue.

Les deux bancs se sont disputés et l’arbitre Graham Scott a ensuite appelé le patron de Dyche et de Leeds Marcelo Bielsa, ainsi que le capitaine des Clarets Ben Mee et le skipper de Leeds Luke Ayling, avant que le jeu ne puisse reprendre.

« Un rapport est entré dans l’arbitre et qui sera transmis à la FA », a déclaré Dyche, qui n’a pas précisé quel joueur était impliqué.

«Un de nos joueurs a fait le rapport et j’étais là pour être témoin du rapport, pas de l’incident.

« Le rapport a été fait avec l’arbitre et c’est là qu’il restera pour l’instant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un élément racial dans la plainte, Dyche a refusé de commenter davantage et la FA a déclaré qu’elle attendrait le rapport avant de commenter.

Bielsa a déclaré qu’il n’avait pas vu la réaction d’Alioski.

«Je n’ai pas vu qu’il y avait eu un incident entre les deux», a-t-il dit.

«S’il y avait un geste, je ne l’ai pas vu. J’ai vu qu’il y avait un différend, mais je ne pensais pas que c’était trop différent de ce qui se passe habituellement dans un jeu. «

Dyche a retiré McNeil quelques instants plus tard alors qu’il était remplacé par Johann Berg Gudmundsson, bien que le manager de Burnley ait déclaré que la décision n’était pas liée.

« J’allais enlever Dwight », at-il dit. « Il a mis beaucoup d’efforts cette saison et a très bien fait cette saison.

«C’était la première fois qu’il avait l’air un peu blasé. J’allais presque le laisser de côté avant le match, il a fait un grand changement cette saison. «

Mateusz Klich a mis l’équipe de Bielsa en tête sur le coup de la mi-temps.

Leeds a puni Burnley après la pause alors que Jack Harrison ajoutait une seconde avant de fournir les deux passes décisives alors que Rodrigo quittait le banc pour empocher un doublé.

Cherchant à terminer dans la moitié supérieure de la Premier League lors de sa première saison de retour dans le haut de gamme, Leeds détient un coussin de quatre points sur Aston Villa, 11e, avant que l’équipe de Dean Smith ne se rende à Crystal Palace dimanche.

Fulham s’est effondré à une défaite 3-1 à Southampton lors de leur premier match depuis que leur relégation de l’élite a été confirmée lundi.

Les Saints de Ralph Hasenhuttl ont pris les devants à la 27e minute après le premier tir cadré du match alors que Che Adams frappait de près à la suite d’un coup franc de James Ward-Prowse.

Southampton a doublé son avantage à l’heure où Nathan Tella a frappé.

Fabio Carvalho de Fulham a marqué ses débuts en Premier League en en retirant un par le dessous de la barre à la 75e minute.

Theo Walcott a rétabli l’avance de deux buts de Southampton avec un effort dévié à la 82e minute.

Plus tard samedi, West Ham cherche à grimper à la cinquième place avec une victoire à Brighton.

L’équipe de David Moyes est à la recherche d’une place inattendue dans la Ligue des champions de la saison prochaine via une arrivée dans le top quatre.

