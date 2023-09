Burnley contre Manchester United : Premier League – en direct

il y a 36 ans 15h29 HAE 28 minutes United ne marque presque jamais sur corner. Itv a été joliment enroulé par Region, et Evans a fait un mouvement astucieux pour s’éloigner du but, à seulement un mètre environ, avant de se retourner pour hocher la tête.



il y a 3 mois 15h27 HAE BUT REFUSÉ ! Burnley 0-0 United 26 minutes Pauvre vieux Evans, mais c’est assez juste. Le gardien était gêné.



il y a 4 mois 15h26 HAE 25 minutes Attendez, le VAR est sur le coup, enquêtant sur un hors-jeu contre Hojlund…



il y a 5 mois 15h25 HAE BUT!!!! Burnley 0-1 United (Evans) Qui écrit ses scénarios ? Jonny Evans de Manchester United rentre chez lui. Photographie : Lee Smith/Action Images/Reuters

il y a 5 mois 15h24 HAE 23 minutes Fernandes trouve Hannibal dans sa position habituelle – dans l’espace, derrière l’attaquant – mais le ballon d’Hannibal ne trouve pas Hojlund sur la droite. Fernandes récidive une minute plus tard et remporte un corner…



il y a 7 mois 15h22 HAE 20 min Trésor est passé à l’aile gauche, Luca Koleosho étant passé à droite. Ils sont spectateurs pour le moment car United a une période de possession.



il y a 9 mois 15h20 HAE 20 min Gudmundsson, le père de Burney, s’en va avec une blessure. Il cède sa place à Mike Trésor, arrivé de Genk avec un bilan qui tue : la saison dernière, il avait obtenu 24 passes décisives.



il y a 12 mois 15h17 HAE 16 minutes Grosse chance pour Burnley ! Ramsey joue un magnifique ballon en profondeur à Amdouni, qui bat Onana d’un tir bas, mais touche le poteau.



il y a 14 mois 15h16 HAE 16 minutes Les deux meilleurs joueurs sur le terrain jusqu’à présent ont été Rashford et Ramsey, qui ont le culot de muscade McTominay.



il y a 15 min 15h15 HAE 14 minutes Une poussée de Burnley sur la gauche entraîne cette fois une faute de Diogo Dalot, qui entre dans le livre. Et United n’a personne pour le remplacer. À la rigueur, Lindelof pourrait passer à l’arrière droit et Varane pourrait entrer. Mais Burley s’en sort assez bien sur les flancs face à des arrières latéraux spécialisés.



il y a 17 mois 15h13 HAE 11 minutes Hannibal, envoyé par Rashford, fait irruption dans la surface et revient vers Hojlund, qui ne peut pas saisir cette demi-occasion. Ce serait étonnant si ce match restait vierge.



il y a 18 mois 15h12 HAE 9 minutes Onana sauve United ! Beau mouvement de Burnley, se plaçant derrière sur la droite. Le centre trouve Zeki Amdouni, dont la belle tête descendante fait ressortir Gordon Banks à Onana. Un bien meilleur départ qu’à Munich.



il y a 21 mois 15h09 HAE 9 minutes Onana va longtemps à Hojlund – plus Burnley que Burnley.



il y a 22 mois 15h08 HAE 7 minutes Chance pour United ! Rashford glisse Fernandes, dont le bon tir du pied gauche est arrêté. « La nuit est la plus sombre avant l’aube », explique Pramith Pillai. « Espérons que Man Utd soit plus proche de l’aube que du crépuscule. J’ai arrêté de suivre toutes les actualités, analyses, articles, etc. de United. Maintenant, j’entends dire que des sources anonymes n’aiment pas sa gestion. Si l’ETH ne fonctionne pas, personne ne le fera.



il y a 26 mois 15h04 HAE 3 minutes Burnley descend sur la droite et pénètre dans la surface de United mais le centre est facilement retenu par André Onana. On dirait que United joue avec le losange du milieu de terrain – Casemiro à la base, Fernandes et McTominay devant lui, Hannibal à la pointe.



il y a 28 mois 15h01 HAE 1 minute Attaque unie ! Ils bondissent avec la presse et Rashford finit par tirer dans le filet latéral.



il y a 29 mois 15h00 HAE 1 minute Burnley donne le coup d’envoi et enchaîne quelques passes. Ils sont en bordeaux et bleu, United en blanc.



il y a 30 mois 15h00 HAE Les joueurs sont là et la foule fait tellement de bruit qu’on se demande si la capacité n’est vraiment que de 21 000 places.



il y a 31 mois 14h59 HAE « Le moins repéré van de Beek fait partie de l’équipe de Man Utd », explique Richard Hirst. « Se souviendra-t-il de quelle équipe il fait partie ? Ha. En tant qu’ancien élève du football total, il devra peut-être évoluer en tant qu’arrière latéral : le seul défenseur sur le banc de United est Raphael Varane.



il y a 34 mois 14h56 HAE Il s’agit de la première titularisation de Jonny Evans à United depuis mars 2015. selon The Athletic. Ses premiers débuts complets pour United ont eu lieu lors d’un match nul 1-1 contre Chelsea en septembre 2008. Il est passé de suppléant de Nemanja Vidic à suppléant de Lisandro Martinez. Il a rejoint le centre d’excellence de United à Belfast en 1997, alors qu’il avait neuf ans. Il a maintenant 35 ans et est titulaire d’un MBE.



il y a 38 mois 14h51 HAE Un e-mail est arrivé, venant de Rio. « Soir, monsieur de Lisle ! » Soirée M. Adam Hirst. « M. Smyth à côté a James Garner qui joue bien, un junior de United qui n’aurait jamais dû partir et qui était assez bon pour être une option décente dans l’équipe. » Tu as tellement raison. « Pareil pour Johnny Evans, donc je suis heureux de le revoir de retour et de départ. Espérons qu’il ait toujours ses superbes passes longues, comme Scholes + 20 mètres. N’est-ce pas le travail du gardien de nos jours ?



il y a 54 min 14h36 HAE Burnley a un problème qu’il n’a peut-être pas vu venir. Everton est sorti des trois derniers. Leur victoire à Brentford les propulse au 16e rang et signifie que, pour l’instant, les trois clubs promus sont bloqués en bas avec un point chacun. Burnley, cependant, a un match en main : celui-ci. Et ils pourraient être inspirés par le triomphe d’Everton, qui est la première victoire d’un des sept derniers contre l’un des 13 clubs plus haut – à la 36e tentative. Les deux autres victoires remportées par les sept pas si magnifiques, qui sont allées à Chelsea et aux Wolves, ont toutes deux été remportées contre d’autres lutteurs. Soit dit en passant, United est en bas du top 13, avec six points en cinq matchs.



il y a 1h 14h29 HAE Erik ten Hag n’aime pas les surprises, mais il en a créé quelques-unes ce soir. Evans partant, Eriksen a chuté, Mejbri partant, a rappelé McTominay. Si Eriksen est puni pour ne pas avoir protégé la défense de Munich, McTominay semble être pardonné pour la même infraction. Lui, ou Casemiro, pourraient bien céder la place à Sofyan Amrabat au bout d’une heure.



il y a 1h 14h13 HAE Les équipes au complet Burnley (possible 4-2-3-1) Trafford ; Roberts, Al Dakhil, Beyer, Taylor ; Cullen, Brownhill; Gudmundsson, Ramsey, Koleosho ; Amdouni. Remplaçants : Muric, Delcroix, Cork, Ndayishimiye, Berge, Zaroury, Bruun Larsen, Benson, Rodriguez. Homme Utd (possible 4-D-2) Onana ; Dalot, Lindelof, Evans, Reguilon ; Casemiro, McTominay, Mejbri, Fernandes; Hojlund, Rashford. Remplaçants : Bayindir, Varane, Gore, Amrabat, Eriksen, van de Beek, Pellistri, Martial, Garnacho. Arbitre Tony Harrington.

Mis à jour à 14h18 HAE

il y a 1h 14h08 HAE Les équipes en bref : Aaron Ramsey arrive Pourquoi changer d’équipe de dessin ? Vincent Kompany garde confiance avec dix des titulaires du 1-1 à Forest. Son seul changement est forcé, puisque Aaron Ramsey remplace Lyle Foster suspendu dans le trou.



il y a 1h 14h05 HAE Les équipes en bref : un début pour Jonny Evans ! Lisandro Martinez ne fait pas partie de l’équipe, ni Harry Maguire, et Raphael Varane est seulement considéré comme suffisamment en forme pour le banc… donc c’est Jonny. Titulaire également : Hannibal Mejbri, à la place de Facundo Pellistri. Erik ten Hag revient soit au diamant qui a brillé pendant 20 minutes contre Brighton, puis s’est brisé, soit il met Bruno Fernandes sur la droite.