Burnley bat QPR pour prendre 3 points d’avance sur le championnat

Burnley s’est imposé 3-0 à l’extérieur contre les Queens Park Rangers pour prendre trois points d’avance sur le tableau du championnat dimanche.

Sheffield United avait égalisé les points plus tôt samedi avec une victoire 1-0 sur Huddersfield, mais les buts de Johann Gudmunsson et Ian Maatsen en première mi-temps ont donné le tempo pour donner aux Clarets une victoire bien méritée.

Il était intéressant de voir si Burnley pourrait retrouver sa forme avec la reprise de la ligue après un mois de congé pour la Coupe du monde en cours, mais le beau coup franc de Gudmunsson a calmé les nerfs tôt à Loftus Road.

L’équipe locale aurait pu égaliser si Chris Willock n’avait pas laissé passer une occasion en or et avait dû payer lorsque Maatsen a marqué dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Le gardien du QPR Seny Dieng a bien sauvé le coup franc de Vitinha mais l’arrière gauche Maatsen a paré le rebond pour donner à son équipe une confortable avance de 2-0 à la pause.

Lutte QPR sans manager

QPR est actuellement sans manager après le départ de l’entraîneur-chef Micheal Beale qui est parti pour prendre les rênes des géants écossais des Rangers. Les hôtes n’ont guère troublé l’équipe adverse après la reprise.

Nathan Tella a fait 3-0 à la 71St minute après que Burnley ait pleinement profité d’une erreur de Jimmy Deane. L’ancien joueur de Burnley a joué une passe arrière catastrophique qui a permis à Tella de se faufiler, ce dernier qui a contourné Dinag avant de rentrer à la maison sous un angle serré.

QPR glisse vers le bas de la table

C’était la quatrième défaite consécutive de QPR en championnat qui leur laisse 9e dans le tableau et la hiérarchie de Loftus Road doivent agir rapidement pour s’assurer que leur saison ne s’éloigne pas.

Burnley serait cependant ravi de la performance dans le but d’obtenir une promotion en Premier League après avoir été relégué la saison dernière.

L’équipe de Vincent Kompany a marqué 43 buts cette saison et c’est la septième fois qu’elle parvient à trouver le fond des filets au moins trois fois dans un match.

Kompany a déclaré plus tard: «Ils ont bien fait et ont travaillé dur pour s’assurer qu’ils avaient de l’élan.

Nous leur avons apporté le jeu. Je pense que nous avons très bien joué en première mi-temps et que nous avons parfaitement fait tout ce que nous voulions faire.

En seconde période, nous avons eu une période où nous devions nous débrouiller et être un peu plus compacts et organisés, et même alors nous avons bien fait et étions toujours dangereux. Les gars peuvent être fiers.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus