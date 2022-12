Burnley 3 – 1 M’boro

Manuel Benson a marqué deux fois, compensant une erreur coûteuse antérieure, alors que les leaders de Vincent Kompany, Burnley, ont pris six points d’avance en tête du championnat Sky Bet avec une victoire 3-1 sur Middlesbrough.

L’ailier de 25 ans a marqué deux fois en sept minutes en seconde période, après avoir offert aux visiteurs de Michael Carrick le premier but du match juste après la mi-temps à Turf Moor.

Ce but de Boro, marqué par Duncan Watmore à peine trois minutes après son introduction en tant que remplaçant, est survenu alors que Benson tentait de garder une balle lâche en jeu sur la ligne médiane.

Il n’a réussi qu’à accrocher le ballon à l’aveuglette vers son propre but, permettant à Watmore de courir et de convertir une excellente finition près du poteau devant le plongeon Arijanet Muric.

Mais, à l’heure de jeu, Benson a réparé son erreur en contrôlant une longue passe de Jordan Beyer sur sa poitrine et en pénétrant à l’intérieur depuis la ligne de touche droite.

Le Belge a battu l’arrière latéral Ryan Giles de manière dévastatrice avant de marquer l’égalisation avec un entraînement bas du pied gauche devant Zack Steffen.

À peine sept minutes plus tard, Benson a placé Burnley devant lorsque son dangereux centre de droite, qui venait d’échapper à son coéquipier Jay Rodriguez au milieu, a été mal jugé par Steffen et a rebondi à l’intérieur du second poteau.

Burnley, en route pour sa sixième victoire consécutive à domicile, a ensuite inscrit trois buts en 12 minutes sur le corner de Josh Brownhill à la 72e minute.

Son excellente livraison a semé la panique dans la défense de Boro avec Jonny Howson envoyant le ballon dans son propre filet alors qu’il tentait de dégager.

Il y a eu un drame tardif lorsque, dans la dernière minute du temps réglementaire, Boro a reçu un penalty et Connor Roberts a montré un carton rouge direct lorsque le défenseur de Burnley a été jugé pour avoir frappé la tête de Chuba Akpom hors de la ligne après avoir heurté la barre transversale.

Mais le coup de pied d’Akpom a été bien sauvé par Muric, plongeant intelligemment bas sur sa droite, et Burnley a pu célébrer la victoire.

La deuxième mi-temps explosive contraste fortement avec une première période méfiante au cours de laquelle Johann Berg Gudmundsson a raté la meilleure occasion de donner l’avantage à l’équipe de Kompany lorsqu’il a poursuivi Ian Maatsen en profondeur après 24 minutes.

Mais la première touche de l’ailier islandais l’a légèrement écarté et il n’a pas pu battre Steffen sous un angle difficile.

Benson s’est également rapproché avant la pause, avec son tir au but dirigé par Darragh Lenihan, avec Steffen bloqué après que le gardien de Boro n’ait pas réussi à gérer un centre de Maatsen.

Quelques instants auparavant, le centre de Gudmundson avait forcé une autre erreur dans la défense des visiteurs, Dael Fry dirigeant le ballon directement vers Brownhill qui ne pouvait tirer qu’à huit mètres.

Middlesbrough, battu une seule fois lors des six matchs de Carrick en charge avant leur visite à Turf Moor, n’a pas commis une telle erreur lorsque Watmore s’est vu offrir sa chance au début de la seconde période.

Et Boro a demandé un penalty peu de temps après, à la suite d’un voyage apparent de Taylor Harwood-Bellis sur Akpom, bien que l’arbitre David Webb soit resté impassible.