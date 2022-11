Burnley 3 – 0 Blackburn

Burnley s’est assuré d’entrer en tête de la coupe du monde du championnat Sky Bet après une victoire 3-0 sur Blackburn dans le derby de l’East Lancashire.

Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour que les hommes de Vincent Kompany sortent de l’impasse à Turf Moor, après une première dominante, et ils l’ont fait quand Ashley Barnes a bondi de la tête sur un beau centre d’Anass Zaroury dans la surface de réparation (55).

Ashley Barnes a marqué deux fois lors de la victoire de Burnley dans le derby d’East Lancashire





L’international belge U21 Zaroury a ensuite inscrit une seconde pour punir les Rovers après avoir été surpris en train de jouer par l’arrière (73), avant que Barnes ne frappe une seconde déviée pour sceller une victoire cruciale et d’importants droits de vantardise locaux (81).

Les Clarets remontent au sommet – où ils resteront pendant la majeure partie d’un mois, en raison de la pause de la Coupe du monde – et ouvrent une avance de trois points sur Sheffield United, deuxième, tandis que Blackburn reste troisième et traîne les leaders de six points.

Ashley Barnes donne la tête à Burnley dans le derby de l’East Lancashire.



Anass Zaroury double l’avance de Burnley dans le derby de l’East Lancashire.