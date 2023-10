Burnley 1-4 Chelsea

Raheem Sterling a mené la charge de Chelsea alors qu’il a joué un rôle clé dans le démantèlement 4-1 de Burnley par l’équipe de Mauricio Pochettino.

Wilson Odobert a donné à Burnley une avance de choc en devenant le plus jeune buteur des Clarets en Premier League à seulement 18 ans, mais Sterling, exclu de l’équipe d’Angleterre pour les prochains matchs internationaux, a forcé un but contre son camp d’Ameen Al-Dakhil qui a fait match nul contre Chelsea. égaliser avant de remporter le penalty qui portait le score à 2-1, transformé par Cole Palmer.

Sterling a ensuite marqué lui-même un but avec une finition nette avant de lancer l’attaque qui a conduit au but de Nicolas Jackson qui a conclu les points.

Les choses semblent s’accélérer maintenant pour l’équipe de Pochettino, qui a remporté des matchs successifs de Premier League pour la première fois depuis mars et se dirige bien vers la trêve internationale.

Pochettino pense que Sterling peut prouver que Gareth Southgate avait eu tort de le laisser exclu d’une autre équipe anglaise. « Je pense qu’un joueur avec son expérience sait qu’il doit être performant et montrer au manager de l’équipe nationale qu’il s’est trompé dans sa décision », a déclaré Pochettino. « Ce n’est qu’avec des performances et des buts qu’il montrera qu’il méritait d’y aller. »

Notes des joueurs Burnley : Trafford (6), Al-Dakhil (5), Delcroix (5), Taylor (6), Brownhill (6), Odobert (7), Cullen (6), Vitinho (5), Berge (6), Trésor (6). ), Foster (7) Sous-marins : Koleosho (6), Roberts (6), Larsen (6), O’Shea (6) Chelsea : Sanchez (7), Disasi (7), Silva (7), Colwill (7), Cucurella (7), Gallagher (8), Caicedo (8), Fernandez (7), Sterling (9), Broja (6), Palmer (8) Sous-marins : Jackson (8), Mudryk (7), Maatsen (7) Joueur du match : Raheem Sterling

Sterling et Chelsea en hausse…

Des victoires consécutives et des feuilles blanches avaient laissé espérer que Chelsea avait enfin surmonté sa période de malaise en Premier League, mais ces craintes sont revenues lorsque Burnley a frappé le premier avec son premier tir.

Lyle Foster s’est précipité dans l’espace avant de trouver Odobert, qui effectuait son premier départ en Premier League pour le club. Il a décoché une belle frappe dans les jambes de Marc Cucurella qui a trouvé son chemin dans la lucarne inférieure. À seulement 18 ans et 313 jours, il est devenu le plus jeune buteur du club en Premier League.

Actualités de l’équipe Vincent Kompany a effectué quatre changements depuis la victoire à Luton avec Hannes Delcroix, Wilson Odobert, Vitinho et Mike Tresor tous titulaires.

Juste le seul changement apporté par Mauricio Pochettino alors que Raheem Sterling revenait de maladie, en remplacement de Mykhailo Mudryk.

Chelsea n’a pas réussi à mettre Burnley sous beaucoup de pression, mais c’est Sterling, qui a mené le combat avec ses dribbles directs, qui a offert son seul véritable débouché offensif dangereux. Il a fourni l’inspiration juste avant la mi-temps lorsque son centre depuis la gauche a dévié de la cuisse d’Al-Dakhil et s’est en quelque sorte enroulé dans le coin le plus éloigné au-dessus du gardien James Trafford.

Chelsea, qui n’avait pas gagné lors de ses 19 précédents matches de Premier League en concédant le premier, semblait d’humeur impitoyable, en particulier sur le flanc de Sterling. Deux minutes après le début de la seconde période, une soudaine poussée de vitesse de Sterling l’a éloigné de Vitinho, qui a coupé l’homme de Chelsea au bord de la surface. C’était son 25e penalty remporté en Premier League – aucun joueur n’en a gagné plus.

L’arbitre Stuart Attwell a souligné le point et Palmer a dûment converti le penalty pour son premier but à Chelsea.

Chelsea a marqué un troisième but décisif 10 minutes plus tard – et il n’était pas surprenant que son nom figure sur la feuille de match. La finition confiante de Sterling a trouvé le coin inférieur droit du filet après avoir été libéré au but par Conor Gallagher.

Sterling a ensuite centré vers Palmer, qui a trouvé Jackson, comme remplaçant à son retour de suspension, et il s’est assuré des points avec une finition soignée.

Poch : Sterling était fantastique

patron de Chelsea Mauricio Pochettino: « Je suis tellement content de la performance. Même lorsque nous avons concédé, nous jouions bien. Une victoire bien méritée, nous avons concédé à la première occasion et c’était un élément clé mais nous avons contrôlé le match.

« Il (Sterling) a été fantastique, impliqué dans le but de marquer et de créer trois buts. C’était important pour lui de sentir le filet de sa confiance.

« Nous abordons la trêve internationale avec de bons sentiments. »

Burnley rappelle à ses supporters que « les chants homophobes et discriminatoires ne seront pas tolérés »

Burnley a utilisé les réseaux sociaux pour rappeler à ses supporters que les chants homophobes et discriminatoires « ne seront pas tolérés à Turf Moor » lors de leur match de Premier League contre Chelsea samedi.

Le message a été envoyé sur X (anciennement Twitter) peu avant la mi-temps du match à Turf Moor.

Le groupe officiel de supporters LGBTQ+ et amis des Blues, Chelsea Pride, a tweeté avant cela, affirmant que l’annonceur du stade sur le terrain avait averti les fans de ne pas chanter de chansons homophobes, ce qui a été suivi du chant « Rent Boy » depuis une maison. partisans.

Le compte rendu officiel de Burnley a suivi avec son propre message, rappelant à ses partisans que « les abus homophobes sont également un crime de haine et puni par la loi ».

Le message de Burnley a déclaré: « Nous voulons rappeler à tous nos supporters que les chants homophobes et discriminatoires de toutes sortes sont offensants et ne seront pas tolérés à Turf Moor.

« Les abus homophobes constituent également un crime de haine et sont punis par la loi. »

Sky Sports News a contacté Burnley, Chelsea et la Football Association pour commentaires.

Et après?

Burnley se rend à Brentford en Premier League après la trêve internationale du samedi 21 octobre ; coup d’envoi à 15h.

Chelsea affrontera la visite d’Arsenal en championnat le samedi 21 octobre, en direct Sky Sports Premier League à partir de 17h ; coup d’envoi à 17h30.