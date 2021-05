Burnley 1-2 West Jambon

Le doublé de Michail Antonio en première mi-temps a suffi à West Ham pour voir Burnley 2-1 dans une rencontre divertissante, propulsant les Hammers au cinquième rang.

Bien que West Ham ait vu de bonnes ouvertures tôt, c’est Burnley qui a pris les devants à la 19e minute lorsque Tomas Soucek a commis une faute sur Chris Wood dans la surface. L’attaquant a tiré à domicile le penalty, poursuivant sa tendance de buts contre West Ham (sept buts en huit matches de Premier League).

Mais deux minutes et demie plus tard, West Ham, à la poursuite de l’Europe, était à égalité lorsque Antonio (21 ans) rentrait chez lui. L’attaquant vif a ensuite ajouté son deuxième peu après (29) alors qu’il retournait à la maison un superbe centre de Said Benrahma.

Ayant enregistré 22 tirs tout au long du match, West Ham aurait pu ajouter plus à son décompte en seconde période, bien que Jay Rodriguez de Burnley ait eu la meilleure chance de marquer mais ne pouvait tirer que large.

La victoire voit West Ham passer au-dessus de Tottenham en cinquième position, les gardant sur la bonne voie pour le football européen la saison prochaine avec quatre matchs à jouer. Burnley est désormais sans victoire lors de ses huit derniers matchs à domicile en Premier League – correspondant à son plus long parcours sans victoire de haut niveau à Turf Moor (huit entre décembre 1970 et mars 1971) – et reste 16e.

Comment West Ham a dépassé Burnley

Image:

West Ham célèbre son but à Turf Moor



West Ham a commencé à merveille et a eu deux viseurs de but en 11 minutes. Antonio a envoyé un effort large du haut de la surface, avant que Manuel Lanzini ne passe le ballon juste au-dessus de la barre de Nick Pope.

Mais malgré toutes les premières chances de West Ham, c’est Burnley qui a pris les devants en premier. Un superbe jeu de Wood à l’intérieur de la surface a vu Soucek se frapper les jambes, infligeant un penalty aux hôtes. L’attaquant s’est levé pour le prendre lui-même, expédiant dans le coin inférieur gauche et entre les paumes de Lukasz Fabianski.

Wood a maintenant marqué plus de buts en Premier League contre West Ham que contre toute autre équipe de la compétition, marquant ses quatre apparitions en Premier League contre les Hammers à Turf Moor.

Notes des joueurs Burnley: Pape (6), Lowton (7), Tarkowski (7), Mee (7), Taylor (7), Brownhill (6), Cork (6), McNeil (6), Westwood (6), Vydra (6), Bois (7). Subs utilisés: Rodriguez (7), Gudmundsson (6), Barnes (n / a). West Ham: Fabianski (6), Cresswell (7), Dawson (7), Diop (6), Coufal (7), Benrahma (8), Soucek (7), Lanzini (8), Fornals (7), Lingard (7), Antonio (8 ans). Subs utilisés: Bowen (6). Homme du match: Michail Antonio.

Mais 154 secondes plus tard, West Ham était au même niveau. Vladimir Coufal a envoyé un superbe centre depuis le coin supérieur droit, Antonio se levant au-dessus de son marqueur pour hocher la tête. L’attaquant était de nouveau sur la cible huit minutes plus tard. Benrahma a enroulé un magnifique centre depuis la gauche, Antonio n’ayant besoin que du moindre toucher pour envoyer le ballon devant Pope.

Quelques minutes plus tard, c’était presque un tiers identique et un triplé d’Antonio. Benrahma a de nouveau tiré un centre de la gauche, mais cette fois, le pied tendu d’Antonio n’a pas pu le ramener à la maison. Burnley aurait également pu en ajouter un autre avec Matej Vydra prenant le dessus sur Issa Diop et Fabianski dans la zone, mais Craig Dawson attendait pour dégager le ballon de la ligne.

Actualités de l’équipe Burnley nomme le même XI qui a battu les Wolves 4-0 la dernière fois. Ashley Barnes et Johann Berg Gudmundsson sont également revenus sur le banc

En revanche, West Ham a apporté cinq changements. Fabian Balbuena – qui avait une suspension de carton rouge annulée en milieu de semaine – Angelo Ogbonna, Mark Noble, Ryan Fredericks et Jarrod Bowen ont tous abandonné le camp.

Aaron Cresswell, Said Benrahma, Manuel Lanzini, Craig Dawson – revenant de sa propre suspension – et Michail Antonio sont tous revenus dans le XI.

West Ham a continué d’impressionner en début de seconde période, récoltant six tirs dans l’ouverture 15 minutes après la pause. Antonio a eu un autre effort glorieux pour son tour du chapeau aussi, mais son tir du pied droit a touché le talon de sa gauche. Le ballon s’est ensuite échappé de lui alors que Burnley dégageait.

Burnley aurait dû égaliser à la 64e minute. L’effort initial de Josh Brownhill a été sauvé à merveille par Fabianski, avant d’atterrir aux pieds de Jay Rodriguez dans la zone de six mètres. Son premier effort a été bloqué par Coufal, avant que le second ne passe bien au loin.

Image:

La faute de Tomas Soucek sur Chris Wood a infligé un penalty à Burnley



Les chances continuaient de venir des deux côtés – Rodriguez hocha la tête d’un corner avant qu’Antonio ne fasse un effort juste après le poteau. En fin de match, c’était une autre superbe pause de West Ham, mais l’effort de Jesse Lingard a fait écho à Ben Mee avant de forcer un bon arrêt de Pope.

Homme du match – Michail Antonio

Image:

Michail Antonio célèbre le but contre Burnley



C’était une performance absolument superbe d’Antonio en tant qu’attaquant central. Les signes étaient là en quelques minutes à peine alors qu’il tirait largement du haut de la surface, mais il était bientôt sur la cible avec deux buts merveilleusement pris.

Il a eu d’autres efforts pour terminer son triplé, mais ce n’était pas pour l’attaquant et il sera probablement frustré de ne pas avoir obtenu ce troisième but.

Mais il a ouvert la voie à l’équipe de West Ham en termes de tirs (6) et de tirs cadrés (2) alors qu’ils visent une bonne fin de saison.

Antonio: VAR m’a empêché de célébrer

















4:53



Michail Antonio de West Ham a déclaré à la FMN qu’il ne célébrait plus les buts avec une danse en raison de la VAR et de la peur que les buts soient refusés



L’attaquant de West Ham, Michail Antonio, a déclaré à Sky Sports:

« Je bourdonne pour être honnête. Ce fut une excellente saison. Je suis aux anges. Je suis un peu déçu de ne pas avoir de triplé, j’ai eu des chances. C’est un endroit très difficile à venir. Vous peur de venir ici.

« J’ai eu quelques buts refusés par le VAR. Je pensais ‘Je ne veux pas être là pour faire une danse et le but est interdit’. J’ai atténué mes célébrations. J’ai été plusieurs fois sur le point d’en faire un et un handball ou autre chose, VAR l’a tué.

« Ce serait incroyable [to qualify for Champions League]. Tout le monde veut jouer en Ligue des champions. Je suis ici depuis quelques années et il y a eu tellement de saisons que nous nous sommes battus pour rester dans la ligue et maintenant nous avons l’opportunité d’être parmi les quatre premiers, c’est un rêve devenu réalité. Nous allons continuer à nous battre, continuer à pousser. «

Carragher: West Ham en Ligue des champions? Fonce!

Jamie Carragher de Sky Sports a déclaré à Sky Sports:

« L’équipe qu’il a choisie ce soir, ce n’était pas un mouvement très David Moyes en termes de perception de manager à certains moments. Si vous demandiez si David Moyes est un manager plus offensif ou pragmatique, vous diriez probablement pragmatique.

« Il a failli dire avant le match » nous avons besoin de trois points « . Il a rappelé et c’était intéressant que West Ham et David Moyes parlent d’Europe. Mais je pense que dans son esprit, Moyes doit penser Ligue des champions.

« Vous devez penser à quelle fréquence David Moyes sera dans cette position au cours des prochaines saisons pour être en Ligue des champions. Je pense qu’ils doivent tout mettre en œuvre pour entrer en Ligue des champions et risquer peut-être de perdre un match. S’ils entrer en Ligue Europa, c’est toujours fantastique, mais la chance pour West Ham d’entrer en Ligue des champions? Allez-y! «

Ce que les gérants ont dit

















2:07



Le manager de Burnley, Sean Dyche, affirme qu’il n’est pas trop critique envers son équipe des Clarets après la défaite 2-1 contre West Ham en Premier League et admet que les Hammers méritaient les trois points.



Le directeur de Burnley, Sean Dyche: « Un bon match joué à un rythme rapide, les deux y vont. Ils sont à la poursuite de la place en Ligue des champions et nous essayons de prendre soin de nous. Nous ne nous sommes pas trop trompés. Notre niveau de performance a été bon. Dans l’ensemble, ils l’ont été. le côté le plus fort.

« Nous n’avons pas suffisamment arrêté les centres, surtout en première mi-temps. La transition était une chose importante. Nous avons donné le ballon trop souvent à une équipe avec beaucoup de danger.

« Le truc pour moi, ce sont les niveaux et nous avons ce droit depuis un certain temps. Contre de bons côtés, vous devez être performant. Nous n’étions pas à un million de kilomètres. Ils étaient bons et parfois vous devez lever les mains. »

















2:37



S’exprimant après la victoire 2-1 contre Burnley, David Moyes affirme que son équipe de West Ham devra probablement gagner les quatre derniers matchs pour se qualifier pour la Ligue des champions.



David Moyes, directeur de West Ham: « L’équipe a très bien joué. Nous avons gagné 2-1 mais j’ai senti que c’était bien plus que ça. Nous avons porté notre chance à la fin mais nous aurions dû être hors de vue.

«J’adorerais être en Europe. Ce serait une réalisation incroyable. Nous ne sommes pas loin des positions de la Ligue des champions. Nous devons continuer à y croire.

« Said a bien joué ce soir mais il a encore plus de constance à venir. Demander aux garçons de réussir leur première saison en Premier League n’est pas facile. J’espère qu’il ajoute cela. [goals and assists] à nous. J’ai toujours pensé que cela lui prendrait un peu plus de temps. C’est un très bon joueur d’équipe.

« Quatre matchs à jouer, c’est génial. Je veux sourire à ce sujet. Je suis déjà venu ici – nous devrons probablement gagner les quatre matchs. Si nous avons joué la façon dont nous avons joué ce soir, nous donnerons un match à la plupart des équipes. . «

Statistiques Opta – Super West Ham

West Ham a marqué plus de 2 buts en 11 matchs de Premier League en 2021, un chiffre que seul Manchester City (15) peut améliorer.

West Ham a à la fois marqué et concédé dans 20 matchs de Premier League différents cette saison, plus que toute autre équipe.

Depuis ses débuts en Premier League en septembre 2015, Michail Antonio de West Ham a marqué 19 buts de la tête dans la compétition, aucun joueur n’en gérant plus pendant cette période (à égalité avec Olivier Giroud et Harry Kane).

Michail Antonio a marqué 45 buts en Premier League pour West Ham, un but que seuls Paulo Di Canio (47) et Mark Nobel (46) peuvent mieux pour les Hammers.

