Burnley 1 – 0 Norwich

Jay Rodriguez a marqué son huitième but de la saison alors que son penalty contre Norwich a propulsé Burnley en tête du championnat.

L’attaquant des Clarets a eu sa chance alors que Grant Hanley bloquait le centre de Manuel Benson avec son coude à seulement huit minutes de la fin, et quand il semblait que Norwich pourrait tenir un deuxième match nul consécutif pour mettre fin à sa glissade.

Dans l’état actuel des choses, les Canaris restent en dehors des barrages après une terrible série de huit matchs sans victoire et avec un seul point des cinq derniers matchs.

L’équipe de Vincent Kompany a totalement dominé territorialement et en termes de possession de balle, mais n’a pas réussi à tester le gardien Angus Gunn jusqu’à ce que Rodriguez tire son coup de pied à la maison.

La première mi-temps était à sens unique alors que Norwich s’accrochait au score vierge malgré Burnley qui les étirait continuellement à travers le jeu de flanc serré de Vitinho et Anass Zaroury.

Les Canaris ont défendu assez obstinément mais le fait qu’ils aient survécu jusqu’à la mi-temps sans encaisser était davantage dû à l’absence de produit final des Clarets.

En moins de deux minutes, le dangereux Nathan Tella s’est tordu et s’est retourné sur le bord de la surface avant de tirer dans un tir qui a dévié sur un défenseur et a rebondi atrocement devant le poteau d’Angus Gunn alors que le gardien de but traversait sa zone.

L’ailier brésilien Vitinho a lancé un centre au deuxième poteau mais malheureusement, il a directement touché Zaroury, qui n’avait pas la réputation de diriger le ballon avec lui depuis la Belgique des moins de 21 ans, et sa tentative a volé juste au-dessus de la barre.

L’ancien joueur de Charleroi a été plus efficace avec ses pieds, donnant à Max Aarons un moment torride, et il a donné à Tella une autre chance décente avant de tirer sur lui-même après avoir coupé depuis la gauche.

Les Canaris étaient beaucoup plus brillants après la pause et lorsque Teemu Pukki s’est échappé de Jordan Beyer, il a traversé pour Todd Cantwell qui a été refusé par un brillant bloc glissé de Johann Berg Gudmundsson.

Rodriguez, cependant, a puni l’erreur de jugement du skipper des Canaries Hanley et la victoire signifie que Burnley est invaincu depuis le 12 août, une série de 14 matchs, tandis que leur tendance à faire match nul des matchs qu’ils auraient dû gagner semble avoir pris fin avec quatre victoires dans leur cinq derniers.

Norwich a failli arracher un point lorsque Pukki s’est dégagé et a tenté de lever son tir au-dessus du gardien de 6 pieds 6 pouces Ari Muric, mais l’international kosovar a tendu la main pour bloquer brillamment la tentative.

Ce que les gérants ont dit…

de Burnley Vincent Kompany: “Les gars ont été brillants – c’était une performance complète. Ce en quoi je crois, c’est de créer plus d’occasions que l’adversaire et de les limiter à quelques tirs, et nous avons réussi à le faire. C’est pourquoi la performance était bonne. Nous sommes entrés la boîte et ont eu des coups de leurs latéraux mais quand il n’y a pas de buts il faut être patient, et être conscient qu’ils sont dangereux dans les transitions.

“L’essentiel est que s’ils ne le font pas, j’ai un problème. S’ils font une erreur, j’en assumerai la responsabilité. C’est quelque chose qui fonctionne pour nous et quand nous abandonnons, nous ne sommes pas la même équipe – et nous l’avons vu en première mi-temps contre Sunderland (samedi).”

de Norwich doyen forgeron: “Je n’ai pas vu le penalty, donc je ne sais pas s’il était clair ou non, mais Sam a dit que leur gars l’avait géré pour le dépasser.

“Nous sommes dans une position difficile en termes de résultats. Nous n’avons pas eu beaucoup d’équilibre et c’est sans précédent, nous avons perdu cinq joueurs qui peuvent tous jouer à l’arrière gauche pour nous. Il nous reste quatre matchs avant la pause pour le Mondial. Coupe et nous devons accumuler des points. Les joueurs y ont mis beaucoup et je suis très fier d’eux. Pendant les 30 premières minutes, Burnley a été meilleur que nous, a rendu la tâche difficile et nous a dépassés – ils nous ont devancés jusqu’à ce que nous avons bien fait notre presse. Mais nous avons très bien défendu la surface, donc malgré toute leur pression, ils n’ont jamais eu de grandes occasions.