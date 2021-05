Burnley 0-3 Liverpool

La poussée tardive de Liverpool pour le football de la Ligue des champions s’est accélérée alors qu’ils ont fait passer Leicester à la quatrième place avec une victoire acharnée 3-0 à Burnley.

Le sixième but de Roberto Firmino à l’extérieur de la saison a donné aux visiteurs l’avantage à la fin d’une période d’ouverture palpitante à Turf Moor, qui a accueilli les fans pour la première fois en plus de 14 mois.

Le premier but de Nat Phillips à Liverpool et le premier de la saison d’Alex Oxlade-Chamberlain, remplaçant, a scellé une quatrième victoire consécutive en championnat pour l’équipe de Jurgen Klopp, qui leur laisse une place parmi les quatre premières.

Burnley a plus que joué son rôle dans un match divertissant, mais n’avait rien à montrer pour leurs efforts alors qu’ils succombaient à un 10e match de championnat à domicile sans victoire, Phillips éliminant brillamment la tête de James Tarkowski de la ligne des buts en deuxième période.

La victoire élève Liverpool au-dessus de Leicester sur la différence de buts et dans le top quatre pour la première fois en trois mois, et signifie qu’ils peuvent garantir le football de la Ligue des champions s’ils battent Crystal Palace à Anfield le dernier jour de la saison.

Liverpool en pole position lors de la dernière journée charnière

Notes des joueurs Burnley: Norris (5), Lowton (6), Tarkowski (7), Mee (7), Taylor (6), Brownhill (6), Cork (6), Gudmundsson (7), Westwood (7), McNeil (6), Bois (6). Sous-marins: Vydra (5). Liverpool: Alisson (7), Alexander-Arnold (7), Phillips (8), Williams (6), Robertson (7), Thiago (7), Fabinho (6), Wijnaldum (6), Salah (7), Firmino (8) ), Crinière (7). Sous-marins: Oxlade-Chamberlain (7), Tsimikas (n / a), Milner (n / a). Homme du match: Nat Phillips.

Liverpool reste sur la bonne voie à Turf Moor…

Image:

Mohamed Salah de Liverpool, à gauche, défie Charlie Taylor de Burnley (AP)



Liverpool aurait pu être deux dans les trois premières minutes dans un Turf Moor chargé d’émotion, où les supporters de Burnley ont retrouvé leur équipe après une absence de près de 15 mois.

Les Clarets étaient redevables à la vigilance de Ben Mee et il a parfaitement empêché Mohamed Salah de tirer Liverpool devant avec à peine deux minutes au compteur, avant que Sadio Mane ne détourne d’une manière ou d’une autre une marque de commerce Trent Alexander-Arnold lorsqu’il semblait plus facile de marquer.

Burnley a donné aussi bien qu’ils l’ont obtenu, cependant, et a constitué une menace constante pour le jeune partenariat d’arrière central de Liverpool entre Phillips et Rhys Williams, qui a bravement mis la tête sur la voie de Matt Lowton pour le faire tourner en arrière pour un coin.

Image:

Ashley Westwood de Burnley (à droite) et Sadio Mane de Liverpool (à gauche) se battent pour le ballon



L’hésitation de Liverpool lors du franchissement du virage qui en a résulté a presque offert à Burnley la percée, mais Alisson Becker – le héros de la victoire spectaculaire de dimanche à West Brom – a quitté sa ligne pour étouffer le tir de Chris Wood après que Salah ait été dépossédé sur le bord de la surface.

Les trois premiers des visiteurs se sont combinés alors que Firmino a eu une autre chance présentable de donner la tête aux visiteurs, mais l’attaquant brésilien a suivi les traces de Mane en braquant un tir large.

Actualités de l’équipe Le gardien Will Norris a fait ses débuts en Premier League pour Burnley et Johann Gudmundsson est revenu alors que Burnley apportait deux changements par rapport à la défaite de Leeds.

Georginio Wijnaldum a remplacé Curtis Jones dans le seul changement de Liverpool par rapport à la victoire spectaculaire à West Brom.

La débauche de Liverpool est presque revenue les hanter à la 26e minute quand Alisson n’a pas réussi à sortir de sa ligne et à ramasser le ballon de Lowton par-dessus et Wood avait juste le gardien à battre de six mètres, mais il a flambé inexcusablement au-dessus de la cible.

L’équipe de Klopp a augmenté la pression sur le but de Burnley à l’approche de la mi-temps, mais Thiago a traîné au loin après un brillant échange de passes avant que Salah ne lance un tir après la course sans faute.

Dwight McNeil a piqué les paumes d’Alisson avant que Phillips ne s’enflamme après que le défenseur central Williams ait réussi un centre dans la surface, mais tout comme il semblait que la percée échapperait à Liverpool avant la mi-temps, ils ont finalement converti une chance.

Image:

Roberto Firmino de Liverpool marque le premier but du match



Burnley s’est endormi défensivement pour la première fois lorsque Mane a glissé Andy Robertson derrière, et sa réduction a été envoyée par Firmino, dont le tir s’est avéré trop chaud pour le gardien Will Norris lors de ses débuts en Premier League pour les Clarets.

Burnley a commencé la deuxième mi-temps avec brio, Wood testant Alisson avec un tir enroulé quelques secondes après le redémarrage, mais Liverpool a trouvé ce prochain but crucial alors que Phillips dirigeait avec force le centre de Mane pour ouvrir son compte pour le club.

















2:36



Micah Richards prédit que Liverpool et Leicester finiront dans le top quatre de la Premier League, Chelsea chutant à la cinquième place.



Les hôtes se sont vu refuser une bouée de sauvetage lorsque la tête liée au but de Tarkowski a été dirigée vers le buteur Phillips, et c’était une fin alors que les Clarets arrivaient alors que Liverpool les gardait à bout de bras avant qu’Oxlade-Chamberlain ne scelle la victoire avec un entraînement clinique près du poteau. sept minutes après avoir quitté le banc.

Ce que les gérants ont dit…

















4:27



Jurgen Klopp était ravi de la performance de Liverpool lors de sa victoire 3-0 contre Burnley et dit qu’ils doivent maintenant gagner leur « finale » contre Crystal Palace dimanche pour revendiquer une place en Ligue des champions.



Le manager de Liverpool Jurgen Klopp: «C’était une demi-finale. Nous devions gagner la demi-finale et nous l’avons fait. Rien n’est encore décidé, mais nous avons amélioré notre position et nous avons la finale. C’est ce dont nous avions besoin. C’est ce que nous méritons parce que c’était un top performance.

« Vous ne pouvez donner aucune chance contre Burnley à cause de la façon dont ils jouent. Ils voulaient aller pour nos demies centrales, mais nos garçons ont très bien fait.

« Nous savions qu’avant le match, ce serait incroyablement difficile – ils avaient environ 3500 personnes qui n’étaient pas de notre côté. L’atmosphère dans le football est énorme. Les garçons ont très bien géré cela. Ils ne se sont pas distraits – ils ont essayé de l’utiliser à cause du bruit. est sympa. Nous avons joué beaucoup de bons trucs de football. «

















2:43



Sean Dyche était d’humeur réfléchie après la défaite 3-0 de Burnley contre Liverpool, estimant que son équipe n’avait pas été assez clinique dans leurs moments clés.



Le directeur de Burnley, Sean Dyche: « C’est un côté clinique. Ils ronronnent de nouveau. Ils l’ont montré par patchs. Nous avons créé suffisamment pour marquer un but. C’est notre ennemi juré cette saison. Ils nous ont suffisamment ouvert pour gagner le match.

« On parle de nous jouer d’une certaine manière, mais nous voulons être efficaces. Nous avons probablement eu plus de possession et créé plus d’occasions que nous n’en avons dans beaucoup de matchs. Je ne veux pas être hyper-critique. Ça a été une ligue amusante. cette saison.

« C’est génial d’avoir des gens ici. Nous espérons que cela est de bon augure pour l’avenir – pas seulement dans le football. »

« Comme le Liverpool d’autrefois »

Jamie Redknapp de Sky Sports:

« C’est un excellent résultat. Liverpool a dû souffrir un peu ces derniers temps, mais pour remporter cette victoire, entrer dans le top quatre et savoir que c’est désormais entre vos mains est énorme.

« Crystal Palace à la maison, les supporters dans le stade aussi, tu aimerais penser que Liverpool dépassera la ligne. Défensivement, tu t’inquiètes encore parfois. Mais on a l’impression qu’ils commencent lentement mais sûrement à ressembler au vieux Liverpool. »

Les rouges gardent le contrôle du destin – Statistiques du match

Liverpool a remporté ses quatre derniers matchs de Premier League – leur plus longue série de la saison et la meilleure séquence de victoires des Reds dans l’élite de la même campagne depuis leur série de 18 matchs qui s’est terminée en février de l’année dernière.

Burnley est désormais sans victoire lors de ses 10 derniers matchs de Premier League à Turf Moor (D5 L5), leur plus longue course sans victoire à domicile dans la ligue depuis mars et septembre 1984 (10 matchs au troisième rang).

Grâce à sa victoire à Turf Moor, Liverpool terminera la journée dans le top quatre de Premier League pour la première fois depuis la mi-février, au détriment de Leicester, qui se retrouve en dehors des places de qualification pour l’UEFA Champions League pour la première fois depuis le début. Décembre.

Liverpool n’a perdu aucun de ses 14 matches de Premier League lorsque Roberto Firmino a marqué le premier but du match (W12 D2), y compris en remportant chacun des 11 derniers matchs consécutifs.

L’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, n’est que le deuxième joueur à marquer lors de trois matchs consécutifs de Premier League à l’extérieur à Turf Moor, après Anthony Martial. En effet, le Brésilien a désormais marqué autant de fois lors de ses trois dernières apparitions en championnat que lors des 19 matches précédents (3).

Y compris un passage à Stuttgart la saison dernière, la tête de Nathaniel Phillips pour était son tout premier but en carrière en tant que professionnel, sur ce qui était sa 20e apparition pour Liverpool dans toutes les compétitions.

Homme du match – Nat Phillips

⭐ Homme du match, Nat Phillips

⚽ Premier objectif de carrière marqué

🔴 A mené Liverpool dans les catégories suivantes:

🥇 Dégagements

🥇 Tacles

🥇 Blocs

🥇 Duels

🥇 Duels aériens pic.twitter.com/5iOlo8fCqj – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 19 mai 2021

Jamie Carragher de Sky Sports:

« Je pense que même si un bus à impériale était venu dans la boîte, Nat Phillips l’aurait dirigé. Je suis un grand fan depuis qu’il est entré dans cette équipe. Si Liverpool finit par cimenter cette place en Ligue des champions dimanche, il sera l’une des principales raisons. »

Et après?

Burnley se rendra à Sheffield United et Liverpool accueillera Crystal Palace le dernier jour de la saison de Premier League dimanche à 16 heures.