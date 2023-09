Burning Man : un décès signalé alors que les tempêtes frappent le désert du Nevada

RENO, Nevada –

Les autorités du Nevada enquêtaient sur un décès survenu sur le site du festival Burning Man, où des milliers de participants sont restés bloqués samedi soir alors que les inondations causées par les tempêtes balayaient le désert du Nevada.

Les organisateurs ont fermé l’accès des véhicules au festival de contre-culture et les participants ont marché péniblement dans la boue, beaucoup pieds nus ou portant des sacs en plastique aux pieds. Les fêtards ont été invités à s’abriter sur place et à conserver la nourriture, l’eau et d’autres fournitures.

Le bureau du shérif du comté de Pershing a déclaré que le décès s’était produit pendant l’événement, mais a fourni peu de détails alors que l’enquête se poursuivait, notamment l’identité de la personne décédée ou la cause présumée du décès, a rapporté KNSD-TV.

Les portes des véhicules ne s’ouvriront pas pour le reste de l’événement, qui a débuté le 27 août et devait se terminer lundi, selon le Bureau américain de la gestion des terres, qui supervise le désert de Black Rock où se déroule le festival.

Plus d’un demi-pouce de pluie serait tombé vendredi sur le site du festival, situé à environ 177 kilomètres au nord de Reno, a indiqué le service météorologique national de Reno. Au moins un autre quart de pouce de pluie est attendu dimanche.

Le Reno Gazette Journal a rapporté que les organisateurs avaient commencé à rationner les ventes de glace et que toute la circulation des véhicules sur le vaste terrain du festival avait été interrompue, empêchant ainsi l’entretien des toilettes portables.

Les autorités n’ont pas encore précisé quand l’entrée devrait être rouverte, et on ne savait pas immédiatement quand les célébrants pourraient quitter les lieux.

Les annonces ont eu lieu juste avant le moment culminant de l’événement annuel, lorsqu’une grande effigie en bois devait être brûlée samedi soir.

Les messages laissés samedi après-midi par l’Associated Press au Bureau of Land Management et au bureau du shérif du comté de Pershing, les agences qui ont fermé l’entrée, n’ont pas été immédiatement répondus.

De nombreuses personnes ont joué au bière-pong, dansé et barboté dans l’eau stagnante, a indiqué le Gazette Journal. Mike Jed, un festivalier, et d’autres campeurs ont fabriqué des toilettes à seau pour que les gens n’aient pas à marcher aussi souvent dans la boue pour atteindre les toilettes portables.

« Si cela tourne vraiment au désastre, eh bien, personne n’aura de sympathie pour nous », a déclaré Jed. « Je veux dire, c’est Burning Man. »