Burning Man n’était pas l’enfer sur terre, c’était le paradis (à part les toilettes)

Le déluge a prolongé à neuf nos sept jours dans ce désert merveilleux, campant avec des amis de Sydney. Mais la pluie a fini par s’arrêter et ils nous ont donné le feu vert pour partir. Mercredi après-midi, heure de Sydney, nous écrivons ceci depuis notre camping-car alors qu’il rejoint une file d’attente de milliers de personnes pour partir, un embouteillage de sept heures – et c’est juste pour atteindre les portes de sortie. Il faudra 8 heures et demie pour rejoindre Reno, un voyage qui pourrait normalement prendre quelques heures.

C’était bien sûr un défi. Si vous mesuriez 170 centimètres lorsque vous avez commencé le trajet de 100 mètres jusqu’aux toilettes, vous mesuriez 185 cm au moment où vous êtes arrivé, tellement de boue s’était accumulée sur vos bottes. Sans parler de la taille de votre vessie à ce moment-là.

Il a ensuite fallu affronter les toilettes ! Les camions-citernes n’avaient pas pu entrer, ils ne pouvaient donc pas les vider ou les nettoyer. Ils débordaient d’excréments. C’était moins amusant. C’était peut-être trop pour quelques-uns. Certains sont partis tôt en 4×4. Certains dans des hélicoptères. Certains ont payé 1 500 dollars par tête pour être secourus par des véhicules tout-terrain.

Mais la plupart des 70 000 personnes qui sont venues – les véritables brûleurs – sont restées jusqu’à sa fin glorieuse. Nous avons assisté au Burning of the Man, le feu de joie spectaculaire de l’effigie qui perpétue l’esprit des pionniers du Burning Man, qui date des années 80 et 90. Les gens sont venus, année après année, en paix. Ils viennent pour la musique. Ils viennent avec bonne volonté.

Et c’est ce à quoi nous avons assisté au Camp Bang Bang, un rassemblement de Burning Man fondé par des habitants de Bondi et toujours fréquenté par des Australiens chaque année. Il n’y a eu ni panique, ni hystérie, ni émeutes, ni contestation face à un comportement non civilisé. Ces journées dans la boue témoignent de la décence des gens. Nous avons partagé le carburant et l’eau. Nous nous sommes cuisinés des crêpes, nous avons offert des cadeaux. Lorsque le déluge est arrivé le premier vendredi, les amis de Bang Bang n’ont pas pu retourner dans notre camp pendant deux jours. Ils furent réfugiés dans un autre camp.