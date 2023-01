Burning Man est le dernier ennemi du projet « d’énergie verte » au Nevada

Ajoutez Burning Man à la liste des plaignants qui contestent l’un des nombreux projets «d’énergie verte» en cours au Nevada.

Les mines de lithium visant à stimuler la production de batteries de véhicules électriques et les centrales géothermiques qui exploitent l’eau souterraine pour produire de l’énergie renouvelable sont à divers stades de planification et de développement dans le premier État minier aurifère du pays.

Les groupes environnementaux, les tribus amérindiennes et les éleveurs font partie de ceux qui ont intenté des poursuites au cours des deux dernières années pour tenter de bloquer des projets individuels.

Ils disent que bien qu’ils soutiennent les réductions des émissions de gaz à effet de serre pour aider à lutter contre le changement climatique, les développements commerciaux sur les terres publiques du Nevada ont été approuvés illégalement et auront leurs propres conséquences environnementales et culturelles.

Maintenant, le groupe qui organise peut-être l’événement de contre-culture le plus célèbre au monde fait partie de ceux qui affrontent le gouvernement américain à propos de l’exploration géothermique dans le désert du Nevada où 70 000 esprits libres connus sous le nom de “Burners” se rassemblent chaque été.

Le projet Burning Man, basé à San Francisco, et quatre co-demandeurs ont déposé cette semaine une nouvelle action en justice devant le tribunal fédéral de Reno, accusant le Bureau of Land Management d’avoir enfreint les lois environnementales en approuvant le forage exploratoire d’Ormat Nevada Inc. dans le Black Rock Desert 120 milles (193 kilomètres) au nord de Reno.

Friends of Nevada Wilderness, Friends of Black Rock / High Rock Inc. et deux résidents locaux de Gerlach se sont joints à la poursuite qui indique que l’examen environnemental du projet d’exploration par l’agence a ignoré les dommages potentiels qui pourraient provenir d’un projet géothermique à grande échelle.

“Le projet d’exploration d’Ormat jettera les bases pour transformer un écosystème unique, pratiquement vierge d’importance environnementale, historique et culturelle en une zone industrielle, et modifiera définitivement le paysage”, indique le procès.

Le vice-président d’Ormat, Paul Thomsen, a déclaré que le procès n’était pas fondé.

Le Bureau of Land Management n’a fait aucun commentaire sur le procès, a déclaré le porte-parole de l’agence, Brian Hires, dans un e-mail à l’Associated Press.

Le forage est prévu dans la zone de conservation nationale de Black Rock, qui abrite le festival où des villages de tentes thématiques et des expositions d’art d’avant-garde jaillissent d’un bassin désertique aride qui était autrefois le fond d’un ancien lac.

Les vêtements sont facultatifs, mais la participation est requise à la célébration psychédélique de l’art, de la musique et parfois de l’anarchie elle-même alors que les hippies vieillissants, les cadres de la Silicon Valley et d’autres chercheurs de curiosité se rassemblent autour de cercles de tambours et de rituels païens du feu.

Ou, comme le dit le procès, où les participants “pendant huit jours, campent et participent à une communauté expérimentale unique”.

“La philosophie et la culture de l’événement sont enracinées dans les dix principes de Burning Man”, y compris “l’inclusion radicale”, le don, l’expression de soi, l’effort communautaire, la responsabilité civique et “Leaving No Trace”, explique le procès.

Le procès a déclaré qu’Ormat avait tenté d’échapper à l’analyse des effets négatifs potentiels des centrales géothermiques sur l’environnement en segmentant le projet, ce qui limite l’examen de BLM à la seule première étape de ses plans : l’exploration.

“Cependant, cette première étape ne fait que confirmer où se trouvent les ressources pour éclairer le développement futur de l’énergie géothermique à l’échelle industrielle”, indique le procès. “Une fois le projet d’exploration commencé, il sera impossible d’arrêter les effets de l’ensemble du projet de production géothermique.”

Le projet d’exploration prévoit 19 puits et plates-formes d’essai, des installations associées et 2,8 miles (4,5 kilomètres) de routes d’accès améliorées et nouvelles.

Les puits proposés seraient adjacents à un certain nombre de sources chaudes uniques sur lesquelles la communauté locale compte pour le tourisme. Les sources sont également importantes sur le plan écologique car elles sont “interconnectées les unes avec les autres, l’écosystème et le paysage vierge de la région”, a déclaré le costume.

«Après avoir participé au processus public et vu aucun mouvement sur nos préoccupations, nous avons intenté cette action en justice pour aider à garantir que les impacts du projet proposé sont minimisés, et qu’Ormat est une bonne entreprise citoyenne dans cette zone écologiquement sensible et économiquement vulnérable du nord du Nevada. », a déclaré Adam Belsky, avocat général de Burning Man Project.

Thomsen a déclaré dans un e-mail qu’Ormat “a hâte de l’emporter dans le procès et de poursuivre sa contribution à l’énergie verte du Nevada, l’avenir zéro émission, qui compensera une partie des quantités abondantes de combustibles fossiles que le projet Burning Man émet chaque année dans le désert de Black Rock. .”

—Scott Sonner, Associated Press