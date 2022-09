Burnham dit que le gouvernement travailliste devrait annuler la réduction d’impôt sur le revenu de 1p et ramener le taux de 45p

Andy Burnham a déclaré qu’un futur gouvernement travailliste devrait annuler la réduction de l’impôt sur le revenu de 1p et ramener le taux de 45p, dans un défi lancé au chef du parti, Sir Keir Starmer.

Le maire travailliste a déclaré que les plans, dévoilés par la chancelière vendredi, ne sont pas suffisamment ciblés.

“Je ne pense pas que ce soit le moment de réduire les impôts, c’est le moment de soutenir les gens à travers cette crise”, a-t-il déclaré.

Ses commentaires vont plus loin que les membres du cabinet fantôme, qui ont critiqué la décision de réduire le taux maximum pour ceux qui gagnent plus de 150 000 £.

Des sources du parti ont également déclaré qu’il ne serait pas approprié d’exposer les plans fiscaux du parti potentiellement deux ans après une élection générale.

Le maire du Grand Manchester a qualifié le mini-budget des conservateurs d'”acte flagrant de vandalisme sur la cohésion sociale de ce pays”.

S’adressant à l’émission Sophy Ridge On Sunday de Sky News, il a déclaré: «Vous avez un budget qui dépense des milliards pour les personnes les plus riches du pays et ne fait en fait rien de significatif pour aider les gens à traverser l’automne et l’hiver.

“Donc, honnêtement, j’arrive à peine à y croire. Ayant traversé une période d’unité nationale, la façon dont je qualifierais le budget de vendredi était un acte de vandalisme flagrant sur la cohésion sociale de ce pays.

“Le gouvernement a tracé des lignes de bataille avec les travailleurs – ils nous ont dit de quel côté ils étaient.”

Mais le ministre du cabinet fantôme Ed Miliband a rejeté l’appel à annuler la réduction d’impôt de 1p. “Je ne pense pas que nous devrions annuler cette réduction d’impôt”, a-t-il déclaré, soulignant une analyse qui montrait que ceux qui gagnaient jusqu’à 155 000 £ seraient moins bien lotis.

La Première ministre Liz Truss s’est engagée à “inaugurer une décennie de dynamisme” alors qu’elle défendait les réductions d’impôts au milieu des critiques selon lesquelles elles aident de manière disproportionnée les riches.

Le Parti travailliste a accusé le Premier ministre et Kwasi Kwarteng d’un “ruissellement” qui, selon eux, aggravera la situation de la prochaine génération.

Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle était “sans vergogne” en “se concentrant sans relâche sur la croissance économique”, alors même que le programme de réduction d’impôts de 45 milliards de livres sterling faisait chuter la livre à de nouveaux plus bas depuis 37 ans.

Andy Burnham a également exhorté son parti à soutenir la réforme électorale car il a déclaré qu’il était désormais “probable” que le Royaume-Uni ait un gouvernement travailliste dans les deux prochaines années.

La conférence annuelle du parti se tient cette semaine à Liverpool.