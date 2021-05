Burn out, languissement, anxiété, dépression expliqués

« Je suis déprimé. » « Je suis anxieux. » «Je suis épuisé.»

Le vocabulaire de la santé mentale s’est infiltré dans notre vie quotidienne. Alors que certaines personnes peuvent utiliser ces termes pour parler d’un diagnostic spécifique, d’autres utilisent ces expressions avec désinvolture, familièrement, sans prêter beaucoup d’attention aux distinctions. L’épuisement émotionnel, par exemple, n’est pas un terme clinique, mais cela ne veut pas dire que l’expérience en est moins réelle.

Alors, quelle est la meilleure façon de décrire ce sentiment sur lequel vous ne pouvez pas tout à fait mettre le doigt? Voici un aperçu de ce que signifient certains des termes de santé mentale les plus en vogue et quand vous devriez les utiliser:

Si vous vous sentez stressé ou dépassé par le travail, vous êtes peut-être épuisé. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’épuisement professionnel est une forme de stress lié au travail qui n’a pas été gérée avec succès.

Les symptômes courants comprennent des sentiments d’épuisement énergétique, du cynisme à propos de son travail et une efficacité professionnelle réduite.

Les experts recommandent de cultiver un équilibre sain entre le travail et la vie privée, un système de soutien solide et une attitude plus positive pour lutter contre l’épuisement professionnel.

L’épuisement émotionnel n’est pas un syndrome clinique spécifique, mais les experts en santé mentale affirment qu’il peut entraîner ou s’accompagner d’autres problèmes de santé mentale comme un trouble dépressif majeur. L’expression est généralement utilisée pour parler d’épuisement professionnel: lorsque les sentiments au sujet des facteurs de stress et des responsabilités augmentent au point que quelqu’un a l’impression de ne plus avoir d’énergie à dépenser.

« L’épuisement émotionnel est ce sentiment d’écrasement. Accablé au point où vous vous sentez comme si vous n’avez plus la capacité de faire face », a déclaré Vaile Wright, directeur principal de l’innovation des soins de santé à l’American Psychological Association. « C’est de la fatigue physique. C’est de la fatigue mentale. C’est de la difficulté à se concentrer. Ce sont toutes les choses que nous éprouvons lorsque nous sommes juste à notre capacité. »

Pour lutter contre l’épuisement émotionnel, les experts vous suggèrent de fixer des limites, n’essayez pas d’être un super-héros et de vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien émotionnellement.

Ce sentiment que vous ne pouvez pas nommer? Cela s’appelle l’épuisement émotionnel.

Si «burn out» était le mot à la mode non officiel de la santé mentale de l’ère COVID-19 de 2020, «languissant» est son homologue de 2021. Rendu populaire par un article du New York Times du professeur de psychologie de Wharton Adam Grant le mois dernier, la langueur est «l’enfant intermédiaire négligé de la santé mentale», a écrit Grant. «C’est le vide entre la dépression et l’épanouissement – l’absence de bien-être. Vous n’avez pas de symptômes de maladie mentale, mais vous n’êtes pas non plus le portrait de la santé mentale. »

Ceux qui se trouvent languissants – ressentant un manque de concentration et un purgatoire général entre le bien-être mental et la maladie – peuvent essayer de se ménager du temps ininterrompu pour se sentir mieux dans l’accomplissement des tâches, se concentrer sur les petites joies et les victoires, et ne devraient pas se sentir gênés de le faire. demandez de l’aide simplement parce qu’ils ne sont pas confrontés à un problème plus grave.

C’est le mois de la sensibilisation à la santé mentale: Comment se soigner soi-même

Vous comprenez probablement le concept de solitude – une tristesse qui peut survenir en cas d’isolement social – mais en avez-vous entendu parler seul?

Selon Psychology Today, c’est le contraire de la solitude. C’est l’insatisfaction qui vient de ne pas passer assez de temps seul. Et pendant la pandémie, lorsque la vie à la maison, à l’école et au bureau a été combinée dans un même espace, ce sentiment est de plus en plus courant.

«Certaines personnes désirent intrinsèquement plus de solitude que d’autres, et quand ce n’est pas lié à la timidité ou à l’anxiété sociale, chercher du temps seul est une chose parfaitement adaptée à faire», écrit la psychologue Virginia Thomas. « Cependant, lorsque ce désir n’est pas satisfait, il en résulte un sentiment de solitude (le préfixe » a « indique non, comme en asymétrique). »

Thomas dit que les chercheurs suggèrent de planifier délibérément du temps seul pour aider à atténuer ce sentiment. Et lorsque le temps seul est rare, concentrez-vous sur des moments de solitude de qualité par rapport à la quantité.

De nombreuses personnes souffrent d’anxiété, mais tout le monde n’a pas de trouble anxieux.

La clinique Mayo décrit les troubles anxieux cliniques comme impliquant «des épisodes répétés de sentiments soudains d’anxiété et de peur ou de terreur intenses qui atteignent un pic en quelques minutes (attaques de panique)».

Différents types de troubles anxieux comprennent le trouble d’anxiété généralisée, le trouble d’anxiété sociale et le trouble d’anxiété de séparation.

Les experts recommandent de consulter un médecin si l’anxiété interrompt votre travail ou d’autres aspects de votre vie; si vous avez des pensées suicidaires, obtenez des soins médicaux dès que possible.

La dépression est un trouble de l’humeur. Elle peut commencer à tout âge, mais commence souvent à l’âge adulte et peut être stimulée par les antécédents familiaux, certaines maladies ou médicaments, ou le stress et les traumatismes.

Ceux qui souffrent de dépression peuvent endurer des sentiments persistants de tristesse ou de désespoir.

« Plus qu’un simple épisode de blues, la dépression n’est pas une faiblesse et vous ne pouvez pas simplement vous en sortir », selon la clinique Mayo. « La dépression peut nécessiter un traitement à long terme. »

Certains symptômes courants peuvent inclure la fatigue, la perte d’intérêt pour les loisirs, les changements dans le sommeil, l’appétit ou le poids et des pensées de mort ou de suicide, selon l’Institut national de la santé mentale.

Les experts recommandent la psychothérapie, les médicaments ou une combinaison des deux, bien qu’il n’y ait pas d’approche unique.

L’épanouissement est l’opposé des termes énumérés ci-dessus. Si vous vous épanouissez mentalement, vous êtes peut-être en plein essor.

Dans son article du New York Times, Grant décrit l’épanouissement comme l’autre extrémité du spectre de la santé mentale. C’est l’opposé de la dépression et le terme indique que vous êtes à votre meilleur en ce qui concerne votre bien-être.

Vous vous épanouissez si «vous avez un fort sens du sens, de la maîtrise et de l’importance pour les autres».

Contribuant: Hannah Yasharoff, David Oliver, Sara Moniuszko, Jenna Ryu, Alia Dastagir; Illustrations de Veronica Bravo