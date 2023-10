Burn de Newcastle se réjouit de sa victoire « de rêve » en Ligue des champions contre le PSG

Dan Burn a déclaré qu’il avait réalisé un rêve en marquant lors de la victoire 4-1 de Newcastle en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain après s’être retrouvé sans club suite au rejet de Fulham au milieu de la vingtaine.

Newcastle occupe la tête du Groupe F lors de sa première campagne en Ligue des champions depuis 2002-03 après avoir battu le champion de France du PSG à St. James’s Park grâce aux buts de Miguel Almirón, Burn, Sean Longstaff et Fabian Schär.

Et Burn, qui a grandi à proximité de Blyth en tant que supporter de Newcastle, a déclaré que le but et la performance l’avaient laissé attendre que quelqu’un « me réveille » de son rêve.

« C’est fou. Je n’ai pas compris, je suis un peu sans voix », a déclaré Burn à TNT Sports. « C’est comme un rêve et j’attends que quelqu’un me réveille, j’attends que la bulle éclate.

« Incroyable [to score]. Quand le drapeau a été hissé, j’ai été vidé. J’étais tellement en colère contre Bruno [Guimaraes] tir, mais il revient et dès qu’il s’est accroché en l’air, je me suis lancé.

« Je n’arrive pas à y croire évidemment. Les matchs à domicile sont ceux que nous pouvons attaquer et Dortmund est le prochain. Je n’arrive pas à croire que je dis que Dortmund est le prochain ! »

Dan Burn a inscrit un but et une soirée inoubliable lors de la victoire de Newcastle United en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Michael Regan/Getty Images

Ayant passé une grande partie de sa carrière dans les ligues inférieures du football anglais, dans des clubs comme Yeovil, Wigan et Birmingham, Burn a déclaré qu’il avait eu un parcours difficile vers la Ligue des champions.

« J’ai juste essayé de survivre à ce niveau d’apprenti et vous essayez de progresser », a-t-il déclaré. « J’ai été libéré par Fulham à 25 ans ; revenir jouer la Ligue des Champions, je suis très fier. »

Deux ans après avoir été racheté par le fonds souverain saoudien, la victoire de mercredi était la plus importante de Newcastle de sa nouvelle ère.

« Je me souviens du moment où le rachat a eu lieu », a déclaré Burn. « J’étais dehors avec mon père et je pensais que c’était fini pour moi maintenant, je n’arriverai jamais à Newcastle. Trois mois plus tard, j’ai été signé à la date limite et tout s’est passé directement à partir de là. »

Les buteurs de l’une des grandes soirées à St. James’ Park étaient des joueurs qui sont loin des « galácticos », beaucoup pensaient que Newcastle pourrait signer sous les propriétaires les plus riches du football.

Longstaff, comme Burn, a grandi dans la région en tant que fan d’enfance du club.

« Pour moi et Burny, marquer est irréel », a déclaré Longstaff. « Il y en a quelques-uns ici qui pensaient probablement que nous étions dehors. Je suis tellement fier d’être de Newcastle, je suis aux anges. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.