Burlington paie 215 000 $ pour régler un procès accusant un policier d’usage excessif de la force

Burlington, la plus grande ville du Vermont, a payé 215 000 $ pour régler le litige un procès accusant un policier d’avoir fait usage d’une force excessive en saisissant un homme et en le jetant au sol, le laissant inconscient en septembre 2018.

Selon la plainte fédérale déposée en 2019, Mabior Jok se tenait dehors avec un groupe lorsqu’une conversation est devenue houleuse. L’agent Joseph Corrow, sans s’annoncer ni donner d’instructions, a alors jeté Jok au sol, selon la plainte.

Le chef de la police de l’époque a déclaré qu’une enquête interne avait révélé que Corrow n’avait pas appelé de renforts ni donné d’ordres verbaux, mais qu’il n’avait pas fait usage d’une force excessive, selon un dossier judiciaire. Il avait également déclaré que Jok était connu des policiers « comme une personne ayant un passé violent qui a attaqué la communauté et les policiers ».

L’accord a été conclu fin août, environ une semaine avant le début prévu du procès, a déclaré l’avocat de Jok, Robb Spensley, qui l’a qualifié de règlement raisonnable. L’information a été rapportée pour la première fois par Seven Days.

« J’ajouterais que ce règlement représente une somme qui change la vie de mon client, qui est sans abri par intermittence depuis des années », a déclaré Spensley par courrier électronique jeudi.

L’assureur de la ville a payé 140 000 $ et la ville a payé 75 000 $, selon Joe Magee, chef de cabinet adjoint au bureau du maire.

La ville reconnaît que l’affaire est en litige depuis longtemps et est heureuse d’avoir trouvé une solution, a déclaré jeudi la maire de Burlington, Emma Mulvaney-Stanak, dans un communiqué.

« Nous espérons que la résolution de l’affaire apportera un certain soulagement à M. Jok », a-t-elle déclaré. « Nous reconnaissons également que la ville doit considérer chaque cas où la force est utilisée comme une occasion de revoir ce qui s’est passé et de veiller à ce que la formation, les pratiques et les politiques de notre service de police mettent l’accent sur la désescalade, le recours minimal à la force et une communication efficace. »

L’année dernière, la ville a accepté de payer 750 000 $ pour régler un autre procès pour usage excessif de la force, accusant la police de brutalité contre un autre homme noir également en septembre 2018.

Selon la poursuite, l’agent Jason Bellavance s’est approché de deux hommes qui se disputaient à l’extérieur d’un bar et, sans annoncer sa présence, a poussé Jeremie Meli à deux mains. Meli est tombé en arrière, s’est cogné la tête contre un mur et a été assommé.

Bellavance a été suspendu après une enquête interne et a quitté le département en 2020 dans le cadre d’un accord de séparation avec la ville. Cette décision a été prise au milieu des manifestations contre le meurtre de George Floyd à Minneapolis. Les manifestants de Burlington ont appelé au licenciement de trois agents, dont Bellavance.

Dans un autre cas survenu en 2019, un homme est décédé deux jours après avoir été frappé à la tête par un policier de Burlington. En 2021, un juge fédéral a approuvé un règlement de 45 000 $ dans le cadre d’une action en justice intentée par la famille de Doug Kilburn.