Burlington Central devance McHenry dans le golf masculin : résumé des sports du Northwest Herald du mardi 22 août

GOLF GARÇONS

Tyler Samaan de Burlington Central a tiré 2 sur la normale 37 alors que les Rockets ont battu McHenry 163-164 lors de leur match de golf pour garçons de la Fox Valley Conference, mardi au McHenry Country Club.

Tommy Wyse a ajouté un 40, Matthew Kowalik un 41 et les quatre autres golfeurs de Central ont tiré 45.

Alex LaShelle a mené McHenry avec un 38 et Tanner Polop avec un 39. Gavin Cueto a tiré 43 et Bradin Amelio a ajouté un 44.

Crystal Lake Central 164, Jacobs 164 : À Randall Oaks à West Dundee, les Tigers ont remporté leur match FVC contre les Golden Eagles avec un bris d’égalité au cinquième score.

Jack Bice et Asher Johnson ont tiré 40 pour Central, tandis que Charles Polash, Max Sinha et Tommy Laird en ont tiré 42.

Owen Zaija a eu le tour le plus bas avec 38, Chase Gardner a eu un 40, Zach Allen a eu un 41 et Barrett Rennell a eu un 45. Le cinquième score de Jacobs était un 46.

Hampshire 157, Cary-Grove 170 : À Foxford Hills à Cary, Nolan Adamczyk a tiré un 1 sur 37 pour mener les Whip-Purs devant les Trojans dans un match FVC.

Seth Gillie et Eric Brown ont chacun ajouté un 39, et Jacob Bauer a tiré un 42 pour les Whips.

Joey Boldt a mené les Trojans avec un 39. Kevin Grosman a tiré un 43, et Erik Pietrzyk et Brock Iverson ont chacun tiré un 44.

Huntley 157, Crystal Lake Sud 207 : Au Crystal Lake Country Club, les Red Raiders ont vu trois golfeurs briser 40 lors de leur victoire FVC contre les Gators.

Nathan Elm a tiré un 38 pour les honneurs médaillés, Taig Bhathai et Nooa Hakala ont chacun eu un 39 et Sam Locascio un 41.

Jack Wilcox a mené vers le Sud avec un 47 et AJ Mitchell avec un 50.

Prairie Ridge 161, Dundee-Crown 178 : À Turnberry à Lakewood, JJ Lee a tiré un 38 pour mener les Wolves devant les Chargers dans leur match FVC.

Thomas Trax (39 ans), Charlie Pettrone (41 ans) et Jimmy Berg (43 ans) étaient les autres golfeurs marquants de Prairie Ridge.

Jared Russell a mené DC avec un 41, Cam Schmeiser (42), Grant Meyer (47) et Leth Pearson (48) ont eu les autres scores.

GOLF FILLES

Marengo 199, Richmond-Burton 266 : À Marengo Ridge, Emma Leucht a tiré un 47 pour mener les Indiens devant les Rockets lors d’un match de la Kishwaukee River Conference.

Cadance Leucht a ajouté un 48, tandis que Gabby Giesekel et Maggie Hanson ont toutes deux tiré 52.

Sofia Nagel a mené RB avec un 58.

Coopérative Crystal Lake Central 172, Burlington Central 225 : Au RedTail à Lakewood, Delaney Medlyn a tiré un 37 pour mener les Tigers devant les Rockets dans leur match FVC.

Madeline Trannel (42), Rylee Rud (45) et Estrella Bernal (48) ont terminé le score de Central.

Subvention 223, Johnsburg 226 : À Boone Creek à Bull Valley, Annie Moss a mené les Skyhawks avec un 50 dans leur défaite contre les Bulldogs.

Mackenzie McQuiston (57), Lauren McQuiston (58) et Chloe Larson (61) ont complété le score de Johnsburg.

VOLLEY FILLE

Huntley 2, Crystal Lake Central 0 : À Huntley, Laura Boberg a récolté 18 passes décisives, 12 récupérations et trois attaques décisives alors que les Red Raiders (2-0, 1-0 FVC) ont battu les Tigers 25-23, 25-19 dans un match FVC.

Lizzy Williams a réussi neuf attaques décisives et deux blocs, Morgan Jones a ajouté huit attaques décisives et deux passes décisives, 11 récupérations et trois as.

Les Tigres sont tombés à 1-1, 0-1 FVC.

Cary-Grove 2, Burlington Centre 0 : À Burlington, les Trojans ont battu les Rockets 25-23, 25-20 dans leur match FVC.

Taylor Nygren a réalisé cinq blocs et sept attaques décisives pour CG (1-1, 1-0), Olivia Kessler a obtenu 12 passes décisives et Morgan Haslow a ajouté neuf récupérations.

Haidyn Schatz a réussi six attaques décisives, huit récupérations et deux as pour les Rockets (0-1, 0-1). Emily Maramba a ajouté quatre attaques décisives, deux passes décisives et un as, Julia Johnson a réussi quatre attaques décisives et Sarah Jack a obtenu neuf passes décisives.

Jacobs 2, Prairie Ridge 0 : À Algonquin, les Golden Eagles ont remporté leur premier match de saison, un match FVC contre les Wolves 25-21, 25-22.

Ali Pierre a mené Jacobs avec six attaques décisives, trois blocs et deux as pour les Eagles (1-0, 1-0). Jordan Miller a ajouté trois attaques décisives, trois as et deux blocs et Abby Deacon a récolté six passes décisives et neuf récupérations.

Grace Jansen a mené les Wolves (0-1, 0-1) avec 15 passes décisives, Mackenzie Schmidt a réussi cinq attaques décisives et Alli Rogers a ajouté 11 récupérations.

Crystal Lake Sud 2, Dundee Crown 1 : À Carpentersville, les sœurs Wire ont combiné pour 19 attaques décisives alors que les Gators ont résisté aux Chargers 25-21, 20-25, 25-15 dans leur match FVC.

Bobbi Wire a réalisé 10 attaques décisives et six récupérations pour South (2-0, 1-0), et Gabby Wire a réalisé neuf attaques décisives, huit récupérations et deux as. Morgan Johnson a ajouté sept attaques décisives, deux blocs et 15 récupérations.

Grace Meyer a mené les Gators avec 20 passes décisives.

Hampshire 2, McHenry 1 : À McHenry, Mollie Hobson a réalisé huit attaques décisives et 10 récupérations pour les Warriors (0-1, 0-1) lors de leur défaite 13-25, 25-23, 25-10 FVC contre les Whip-Purs.

Ella Boland a ajouté six attaques décisives et deux récupérations, Erin Nothdorf a réussi cinq attaques décisives et trois as et Riley Ten Bruin a obtenu 22 passes décisives.

FOOTBALL GARÇONS

Dundee-Crown 1, Lacs 0 : À Lake Forest, Gabriel Herrera a marqué un but sans aide en seconde période alors que les Chargers (2-0) battaient les Eagles lors du North Shore Shootout.

Braeden Hayes a effectué trois arrêts dans le but de DC.

McHenry 3, Auburn 0 : À Rockford, les Warriors ont marqué une fois en première mi-temps et ont ajouté deux autres buts en seconde en battant les Knights en action hors conférence.

Adam Bronowicki a marqué sur la passe décisive de Sebastian Jimenez en première mi-temps. Manny Navarrete a inscrit un but de Braeden Juergensen et Nate Luedtke a terminé le score d’Aiden Fischer.

FILLES NATATION

Triangulaire Saint-Charles Est : Kenzie Resch, de la coopérative Crystal Lake Sud, a terminé quatre fois première alors que l’équipe a terminé deuxième de la compétition avec 103 points. Est a gagné avec 127 et Rolling Meadows avec 89.

Resch a remporté les 200 et 500 verges libres et a nagé dans les relais gagnants du 200 et du 400.

Bella Fontana a remporté le 50 libre et a fait équipe avec Resch sur les deux relais gagnants. Abby Uhl et Avery Watson ont également participé aux relais gagnants.

Watson a également obtenu quelques secondes au 200 QNI et au 100 papillon. Uhl a terminé deuxième au 100 dos.