ST. LOUIS — Roman Bürki voulait juste trouver un foyer.

C’était au printemps 2022 et après 13 ans dans le football professionnel, l’ancien numéro 1 suisse savait que son passage au Borussia Dortmund touchait à sa fin. La routine du jeu professionnel – un gardien de but est considéré comme aussi bon que son dernier arrêt – l’avait épuisé. Le plaisir était rare.

“Je cherchais juste à m’amuser à nouveau”, a déclaré Bürki à ESPN. “Et je pense que la façon dont le football est perçu en Europe est plus ou moins la même partout. Cela s’accompagne toujours de beaucoup de pression. Si vous réussissez, vous êtes bon. Si vous ne réussissez pas, vous êtes la cible. [for criticism]. C’était difficile pour moi à Dortmund ces dernières années.”

Ainsi, en mars de l’année dernière, Bürki a fait ses valises et s’est rendu au St. Louis City SC. Du plaisir et un sentiment d’appartenance, c’est précisément ce qu’il a trouvé.

L’équipe d’expansion de la MLS a surpris presque tout le monde en 2023, remportant la première place de la Conférence Ouest, garantissant l’avantage sur le terrain au moins jusqu’aux finales de conférence des séries éliminatoires de la Coupe MLS. Bürki a été au cœur du succès de Saint-Louis.

Il mène la ligue pour les buts évités – une mesure des buts attendus (xG) cadrés moins les buts encaissés – avec 11,49 et est cinquième pour le pourcentage d’arrêts avec 74,5. Étant donné que Saint-Louis est à égalité au quatrième rang de la MLS pour le plus grand nombre de tirs au but autorisés, avec 174, les arrêts de Bürki ont été critiques, le plaçant parmi les favoris pour le titre de gardien de but de l’année.

“Il nous donne beaucoup de bouées de sauvetage”, a déclaré le défenseur central de Saint-Louis, Tim Parker.

Le directeur sportif de Saint-Louis, Lutz Pfannenstiel, va jusqu’à affirmer que Bürki n’est pas seulement le meilleur gardien de la MLS cette année, mais aussi de l’histoire de la ligue. Ce genre de soutien et d’assurance ont fait de Saint-Louis un partenaire idéal pour Bürki, à tel point qu’il apprécie à nouveau le jeu.

“Venir ici et ressentir tout le soutien des supporters, de tout le club, de la ville, c’est extrêmement bien”, a déclaré Bürki. “Et je pense que j’en avais juste besoin.”

Comme jouer avec 13 hommes

Bürki a été l’un des premiers joueurs ciblés par Pfannenstiel lorsqu’il a commencé à constituer son effectif. C’est une approche qui a fait sourciller : en MLS, on peut trouver des gardiens solides pour des impacts relativement modestes sur le budget salarial. Pfannenstiel, lui-même gardien de but à l’époque où il jouait, ne voulait pas seulement du solide ; il voulait de l’exceptionnel, pour mieux asseoir la colonne vertébrale de l’équipe.

“J’ai toujours dit que si vous avez un gardien de but moderne, vous jouez avec 13 hommes”, a déclaré Pfannenstiel à ESPN au centre d’entraînement de St. Louis City. “Vous avez le dernier défenseur et le premier attaquant, donc vous jouez avec 13. … Il est très bon pour ouvrir le match, mais il est aussi très bon pour lire le jeu défensivement, quand venir, quand ne pas venir. . .. Je pense qu’il a juste un jeu très complet en tant que gardien.

Les joueurs étrangers sont constamment liés à la MLS, mais les faire signer sur la ligne pointillée est une autre affaire. Pfannenstiel pensait avoir perfectionné son argumentaire de vente. Avec la bénédiction de Dortmund, il prévoyait d’amener Bürki à Saint-Louis pendant quelques jours en mars 2022, de lui faire visiter la ville, de lui donner un aperçu du centre d’entraînement et du stade en construction et de lui vendre le projet. Il a commis une erreur : il a essayé de vendre Bürki sur le climat, en oubliant qu’en mars, les dieux météorologiques du Midwest peuvent être plus que capricieux.

Effectivement, le temps s’est dégradé.

“Je m’attendais à ce que ce soit printanier et agréable”, a déclaré Pfannenstiel. “C’était des routes grises, enneigées et verglacées. C’était le look le plus misérable dont j’ai été témoin à Saint-Louis quand il était ici, ce qui est terrible. Et je me suis dit ‘Oh putain’, en lui disant : “Hé, il fait beau ici. Il fait toujours beau, un bel été arrive ici.” Et il a vu que vous étiez en fait au milieu de la Sibérie. C’était le plus dur.

Roman Bürki a passé un peu moins de sept ans au Borussia Dortmund avant de déménager à Saint-Louis. Mika Volkmann/Getty Images

Heureusement pour Pfannenstiel, le projet de Saint-Louis s’est avéré facile à vendre. Bürki a déclaré qu’il avait des opportunités en Europe, mais qu’il recherchait quelque chose de spécial.

“Il est difficile d’écrire l’histoire en Amérique”, a déclaré Bürki. “C’était donc aussi une opportunité pour moi de venir ici et d’être l’une des premières recrues de ce nouveau club. J’étais ici et j’ai vu que le stade n’était rien. Il n’y avait que des travaux et du sable sur le sol et rien n’a vraiment été construit. . Et maintenant, voir tout cela grandir et être enfin là, ça fait du bien.”

“J’ai toujours connu mes qualités”

Bürki a gravi les échelons des jeunes d’abord au club local du FC Münsingen, puis aux Young Boys, pour finalement rejoindre les Grasshoppers de Zurich, le club de Bundesliga du SC Freiburg, puis Dortmund. Ses cinq premières saisons avec Les Gels Noirs ont réussi, donnant lieu à un triomphe en Coupe d’Allemagne en 2017.

Bürki a même noué une relation avec un certain Christian Pulisic, partageant des moments à la fois heureux et terrifiants. En avril 2017, c’était ce dernier.

Bürki et Pulisic étaient assis l’un à côté de l’autre à l’arrière du bus de l’équipe de Dortmund en route pour le match aller des quarts de finale de l’UEFA Champions League contre l’AS Monaco lorsque trois bombes ont explosé au passage du bus. Il y a eu un choc à la première bombe, puis à la seconde. Bürki a remarqué qu’une vitre était cassée et que son coéquipier Marc Bartra saignait à cause d’un éclat d’obus logé dans son bras.

“Je me souviens que Christian était comme gelé”, a déclaré Burki. “Je le tirais vraiment au sol. Je m’allongeais un peu sur lui parce que nous avions vraiment très peur. Et c’était vraiment comme quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant, de la peur et de l’adrénaline. Vous ne savez pas que va-t-il se passer, si des gens arrivent, ou autre. Et puis nous attendions simplement dans le bus jusqu’à ce que quelqu’un dise : “C’est sûr. Vous pouvez sortir.”

Aujourd’hui encore, Pulisic est reconnaissant pour l’intervention de son coéquipier et son amitié.

“Nous avons eu de très bons moments de complicité au fil des ans”, a déclaré Pulisic à ESPN à propos de son passage avec Bürki. “C’est un gars de haut niveau. Il s’est toujours entraîné très dur et je pensais que c’était un excellent gardien. Il s’est toujours très bien comporté. C’est un professionnel de haut niveau, donc pour moi, je suis heureux de le voir réussir maintenant.”

Même si le traumatisme de cette nuit s’est finalement estompé, les années suivantes à Dortmund se sont révélées difficiles. Bürki a perdu sa place dans l’alignement au cours de la saison 2020-21, et il s’est vite rendu compte que l’attitude des gens à son égard pouvait être aussi inconstante que la météo.

Plus tôt cette année-là, Dortmund avait signé un nouveau contrat avec Bürki, affirmant qu’il était le gardien de but du futur. Tout le club était derrière lui, lui demandant comment il allait. “Vous vivez en quelque sorte pour ça”, a déclaré Burki.

Et après qu’il ait été mis sur le banc ? “Cela m’a donné le sentiment que l’on n’est important que lorsque l’on tient ses promesses”, a-t-il déclaré. “Si ce n’est pas le cas, c’est un peu comme : ‘Vous êtes ici, vous êtes payé, mais nous voulons en quelque sorte que vous alliez ailleurs pour ne plus avoir à vous payer.'”

C’est jusqu’à une semaine avant la finale de la Coupe d’Allemagne 2021 contre le RB Leipzig. Le gardien partant Marwin Hitz a été blessé, ce qui a repoussé Bürki dans l’alignement. Puis, tout d’un coup, son téléphone s’est remis à sonner, la hiérarchie du club lui demandant comment il se sentait.

“C’est bizarre”, se souvient Bürki. “Vous voulez juste que je me sente bien maintenant parce que je dois jouer la finale, parce que vous avez peur que je fasse une erreur, parce que je n’ai aucune confiance. Mais je n’ai jamais perdu confiance. J’ai toujours su ce que je pouvais faire. J’ai toujours connu mes qualités.

Roman Bürki a mené le St. Louis City SC au sommet de la Conférence Ouest lors de sa première saison en MLS. Scott Rovak-USA TODAY Sports

Dortmund s’est imposé sur Leipzig 4-1 grâce à deux buts chacun de Jadon Sancho et Erling Haaland. Même lorsque Bürki levait la coupe, le sentiment était doux-amer.

“Je n’ai pas vraiment pu profiter de ce moment parce que je savais que je vais partir à un moment donné parce que ça ne va pas changer”, a-t-il déclaré. “La décision est prise. Je savais donc que j’allais jouer cette finale pour moi, pour moi-même, pour montrer aux gens qui regardent ce que je peux faire et peut-être pour avoir une offre quelque part.”

“Nous pouvons viser à être une grande équipe”

Bien qu’il ait reçu l’offre qu’il recherchait à Saint-Louis, Bürki a subi un choc culturel à son arrivée.

Pour commencer, il ne jouait pas de matchs en MLS lors de la campagne 2022, mais en MLS Next Pro, la ligue réserve de facto. Cela faisait partie du grand plan de Pfannenstiel visant à intégrer des joueurs comme Bürki, João Klauss, Eduard Löwen et Tomas Ostrak dans l’équipe et à les acclimater non seulement les uns aux autres, mais aussi à la ville. De cette façon, lorsque les joueurs se sont présentés pour la pré-saison 2023, “Ils rentraient à la maison”, comme l’a dit Pfannenstiel.

C’était certainement différent de ce à quoi Bürki était habitué. Certes, le niveau de jeu était quelques crans en dessous de celui d’où il venait, et en dehors du terrain, au lieu de voler en charter comme ils le feraient en Europe – et finalement, lorsque St. Louis a commencé à jouer en MLS – l’équipe a connu tous les maux de tête de vol commercial.

Saint-Louis a depuis apporté ce niveau de confort tant recherché, et peu après son arrivée, Bürki s’est retrouvé à nouveau apprécié. À tel point qu’il a été élu capitaine par ses coéquipiers avant la saison 2023.

Cela l’amène à la partie de son déménagement qui, selon lui, a été la plus difficile.

Bürki parle couramment l’anglais, mais trouver les bons mots lors de son discours d’avant-match peut encore être difficile. “J’essaie de motiver [my teammates]mais parfois je regarde juste leurs visages et [I’m] genre : ‘Je suis désolé. Je fais de mon mieux”, a-t-il déclaré.

Bürki parvient toujours à faire passer son message. Les mots ne viennent peut-être pas facilement, mais les actions et les exemples peuvent prendre le relais. “Parfois, c’est plutôt drôle, je dois être honnête”, a déclaré Parker à propos des discours d’avant-match de Bürki. “Mais il met l’accent sur ce que nous voulons faire. Il s’agit de travailler dur, de jouer les uns pour les autres, et je pense que l’une des choses les plus importantes sur lesquelles il a mis l’accent cette année est de jouer pour le gars à côté de vous.”

Maintenant, les séries éliminatoires nous attendent.

Selon à peu près n’importe quelle mesure objective, Saint-Louis a connu une saison réussie. Les faibles attentes habituellement réservées aux équipes d’expansion ont été largement dépassées. Ainsi, St. Louis a assuré sa place en séries éliminatoires il y a quelques semaines, mais même en septembre, Bürki a senti que l’équipe levait un peu le pied. Effectivement, Saint-Louis a terminé la campagne avec deux défaites.

Son expérience lui apprend que les occasions de faire quelque chose de spécial ne se présentent que de temps en temps. Dans une ligue comme la MLS qui repose sur la parité, c’est encore plus vrai. C’est le message que Bürki transmet désormais.

“Nous pouvons maintenant décider d’être une bonne équipe, participer aux séries éliminatoires, survivre peut-être à un tour, puis rentrer chez nous et qualifier cela de bonne saison. Ou nous pouvons viser à être une grande équipe et y rester, travailler dur et ne pas être content d’avoir atteint les séries éliminatoires”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, peut-être que la saison prochaine nous n’irons pas en séries éliminatoires, alors essayons de faire de cette saison ce que nous avons, ce pour quoi nous travaillons déjà, pour nous récompenser et aller le plus loin possible.”

Ce qui est sûr, c’est que Bürki est enfermé. Ses intentions sont de vivre dans le présent. Un éventuel retour en Europe est une chose à laquelle il dit ne pas avoir pensé.

“Si vous pensez trop à l’avenir, vous allez trop réfléchir et vous dire : ‘Oh, ce dont j’ai besoin, c’est d’avoir quelque chose pour l’avenir'”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, il faut avoir un plan, mais on ne sait jamais comment cela va se passer. Quelque chose pourrait arriver. Je suis donc vraiment heureux d’être ici. Donc je joue tant que mon corps est prêt à jouer et à performer. tous les jours et tant que je m’amuse.”

St. Louis City espère que le plaisir durera jusqu’à la Coupe MLS.