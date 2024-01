Burke, double champion majeur, membre du HOF, est décédé à 100 ans

Jack Burke, Jr. – « Jackie » pour ses nombreux amis – est décédé vendredi matin, à quelques jours de ses 101 ans.St anniversaire.

Burke a remporté le championnat Masters et PGA de 1956, devenant ainsi le deuxième joueur à remporter les deux tournois majeurs la même année. Il a remporté 16 événements du PGA Tour et a été membre de six équipes américaines de la Ryder Cup, notamment en tant que capitaine joueur en 1957 et capitaine non-joueur en 1973.

Il a été intronisé au Temple de la renommée mondiale du golf en 2000.

Burke est né le 29 janvier 1923 à Fort Worth, au Texas. Son père, Jack Sr., était le professionnel du club du River Oaks Country Club de Houston et a été finaliste à l’US Open de 1920.

Le jeune Burke a fréquenté l’Université Rice et a été professionnel en chef au Galveston Country Club, avant de rejoindre le Corps des Marines, servant de 1942 à 1946.

Après la Seconde Guerre mondiale, Burke est retourné au golf, travaillant, entre autres, comme assistant du vénérable Claude Harmon, champion du Masters de 1948, au Winged Foot Golf Club de New York.

La carrière de joueur de Burke a débuté dans les années 1950. Il en a remporté quatre – ce qui est désormais considéré comme des événements du PGA Tour – en 1950 et cinq autres en 1952. En 1956, il remporte le premier Masters télévisé, bondissant de huit coups le dernier jour pour dépasser l’amateur Ken Venturi. Burke a remporté le trophée Wannamaker plus tard cette année-là au Blue Hill Country Club de Canton, Massachusetts, 3 et 2, en finale contre Ted Kroll.

Son dernier titre sur le Tour remonte à 1963.

AUGUSTA, GA – AVRIL 1956 : Ken Venturi, Clifford Roberts et Bobby Jones, à l’extrême droite, regardent Jack Burke, Jr. recevoir une veste verte de Cary Middlecoff lors de la cérémonie de présentation du tournoi des maîtres de 1956 au Augusta National Golf Club en avril 1956 à Augusta. , Géorgie. (Photo par Augusta National/Getty Images) Augusta National/Getty Images

Malgré toutes ses réalisations en tant que joueur, Burke était également considéré dans le sport pour son humour, son honneur et son service.

“Chaque fois que quelqu’un avait besoin d’aide, nous allions toujours voir Jackie et lui disions : ‘Jackie, j’ai du mal avec mon jeu’, et il vous aidait gentiment”, a déclaré Gary Player.

Burke a un jour plaisanté : « Lorsqu’un chasseur primitif lançait une lance sur sa proie, vous feriez mieux de croire qu’il a continué et a fini avec son poids sur son pied gauche. Les pivots inversés dans la jungle pourraient être fatals. Ce tigre à dents de sabre te mangerait.

Burke et son collègue champion des Masters Jimmy Demaret ont cofondé le Champions Golf Club à Houston, au Texas, en 1957. L’établissement a accueilli des événements du Tour, des Ryder Cups et des championnats majeurs. Burke dirigeait le club avec sa deuxième épouse, Robin, une amateur accomplie et ancienne capitaine de la Curtis Cup.

En plus de son intronisation au Temple de la renommée, Burke a reçu le PGA Tour Lifetime Achievement Award en 2003 et le Bob Jones Award de l’USGA en 2004.

Burke, qui partageait son casier d’Augusta National avec Tiger Woods, a eu 100 ans l’année dernière. Il était le plus vieux champion majeur vivant.