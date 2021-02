Le Burj Khalifa de Dubaï n’est pas seulement célèbre pour être le plus haut bâtiment du monde, mais aussi pour ses divers spectacles de lumière tout au long de l’année. Le bâtiment est souvent utilisé comme écran pour commémorer toute célébration majeure, qu’il s’agisse de festivals ou de réalisations humaines étonnantes. La dernière réalisation humaine à être affichée sur cette pièce d’architecture phénoménale est les aventures de l’humanité dans l’espace. Il y a un nouveau spectacle LED dans la tour pour célébrer la mission spatiale des EAU et leur toute première sonde spatiale sur Mars.

Selon Nouvelles du Golfe, le spectacle mettra en vedette « une mission dans l’espace, un astronaute, des satellites, ainsi que les planètes du vaste univers ». Il présente des images et une bande-son incroyable pour soutenir le spectacle de lumière et soulignera l’importance de la mission spatiale pour les EAU (Emirats Arabes Unis). La mission transporte la «sonde de l’espoir» vers la surface martienne, qui entrera en orbite dans un peu plus de 24 heures (le 9 février).

Le spectacle est ouvert toutes les heures de 18h15 à 22h15 en semaine, tandis que toutes les demi-heures, de 18h15 à 22h45 le week-end. De plus, il y a aussi un compte à rebours avant d’entrer sur l’orbite de Mar.Il rejoindra la sonde des États-Unis et de la Chine, tous trois lancés en juillet 2020.

Selon le site officiel Agence spatiale des EAU, « EMM est conçu pour orbiter autour de Mars et étudier la dynamique de l’atmosphère martienne à l’échelle mondiale, et sur des échelles de temps diurnes et saisonnières. » Ils espèrent créer une meilleure compréhension de l’atmosphère, de la température et de l’environnement martiens.

Le vaisseau spatial voyage depuis 7 mois dans son voyage vers la planète rouge. Demain est extrêmement critique car le succès ou l’échec de la mission dépend de son interaction avec l’orbite martienne. L’agence l’a appelé «la manœuvre la plus critique et la plus complexe» car le vaisseau spatial devra beaucoup ralentir pour permettre à la gravité martienne de le capturer. En cas de succès, les EAU deviendront le cinquième pays / agence au monde à envoyer une sonde sur Mars, après les États-Unis, l’ex-Union soviétique, la Chine, l’Inde et l’Agence spatiale européenne.

De plus, si la sonde atterrit en toute sécurité, ce serait la troisième au monde à le faire lors de leur première tentative.