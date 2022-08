Burj Khalifa pourrait être entouré d’un anneau géant à 1 800 pieds au-dessus du sol

Burj Khalifa est l’une des merveilles architecturales les plus populaires au monde. Ajoutant à l’attrait du bâtiment, un cabinet d’architectes appelé Znera Space, a proposé un concept de conception qui consiste à entourer le plus haut bâtiment du monde avec un anneau. Nommé comme le projet de cercle du centre-ville, le concept de conception comprend un bâtiment en forme d’anneau à une altitude de 550 mètres. D’une circonférence de trois kilomètres, l’édifice encerclera tout le centre-ville de Dubaï, car le projet vise à transformer la zone.

Le cercle du centre-ville contiendra des espaces résidentiels, commerciaux et culturels. Il sera formé à l’aide de deux anneaux qui seront reliés par une ceinture verte continue appelée Skypark.

Cette ceinture de verdure favorisera une flore abondante et comportera également des chutes d’eau et une végétation tropicale. La structure sera construite en gardant la durabilité comme priorité. Ainsi, le Skypark disposera également d’équipements pour récupérer l’eau de pluie et l’énergie solaire. En plus de cela, l’espace contiendrait des filtres à charbon et autres polluants. Les cerveaux derrière ce concept d’architecture merveilleuse sont Najmus Chowdry et Nils Remess, les fondateurs de Znera Space.

Parlant du projet, Chowdry, dans une interview avec The National, a déclaré : « Le concept était celui d’une ville verticale. Lorsque le COVID-19 a durement frappé, nous avons beaucoup réfléchi à la durabilité et à la manière dont nous pouvons changer les choses, et comment nous pouvons créer une meilleure planification urbaine. Nous avons examiné des aspects tels que l’élimination des ordures, la production alimentaire, les problèmes de circulation, la pollution. Nous avons mis toutes ces choses ensemble et avons trouvé le concept.

Cette architecture à plusieurs niveaux disposera également d’un système de transport à la fine pointe de la technologie. Le déplacement dans le cercle du centre-ville se fera par des nacelles suspendues. Cette flotte de modules suspendus conduira les citoyens d’un nœud à un autre à une vitesse de 100 kilomètres par heure.

C’est l’un des nombreux projets que Dubaï pourrait concrétiser dans les décennies à venir. L’un de ces projets est The Line qui sera construit dans un désert.

