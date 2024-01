Burj Azizi, la future deuxième plus haute tour de Dubaï, commence sa construction aux Émirats arabes unis | Nouvelles

Le début imminent de la construction du Burj Azizi, un nouveau gratte-ciel commercial de 1,5 milliard de dollars à Dubaï qui devrait devenir le deuxième plus haut bâtiment de la ville une fois terminé, a été annoncé aux Émirats arabes unis par un important promoteur local nommé Azizi Developments.

La tour, qui n’a pas encore nommé d’architecte ni précisé sa hauteur finale, abriterait un centre commercial vertical, des résidences de luxe et une plate-forme d’observation. Prévue pour 122 étages, elle rivalisera avec la Lotte World Tower et la China 117 Tower et sera l’une des cinq structures au monde à être achevées sur plus de 120 étages de hauteur. Sa construction aura lieu non loin du record Burj Khalifa sur Sheikh Zayed Road, aboutissant à une nouvelle icône que les bailleurs de fonds considèrent comme un cadeau à la ville qui a nourri leur succès commercial pendant de nombreuses années.

“Cette tour sera notre héritage”, a déclaré le président de la société Azizi, M. Mirwais Azizi. “Dubaï ayant tant donné à ma famille et à moi-même – sécurité et abondance d’opportunités – cette tour, qui sera la deuxième plus haute, est notre façon de redonner à cet émirat et à ses habitants remarquablement hospitaliers et accueillants.”

Le promoteur est toujours à la recherche d’approbations pour la hauteur finale secrète, qui devrait être d’au moins 1 476 pieds (la hauteur de la tour Aeternitas) pour occuper la deuxième place de la ville. Certains rapports suggèrent qu’il pourrait surpasser le Merdeka 118 en Malaisie et devenir le deuxième plus grand gratte-ciel du monde. Aucune information sur la taille du composant de vente au détail ou d’autres détails programmatiques pour la conception n’était disponible au moment de la publication.

Une autre construction très haute dans la région, la tour Jeddah d’environ 3 280 pieds d’Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, est également de retour sur la bonne voie pour son propre achèvement record en Arabie Saoudite. Le Burj Azizi devrait être achevé d’ici fin 2028.