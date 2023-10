Burgoo 2023 – Shaw Local

La Société historique du comté de LaSalle a organisé le 53e festival annuel de Burgoo le week-end dernier, les 7 et 8 octobre 2023 !

Créé en 1969, le Burgoo Festival est l’un des festivals d’automne les plus anciens et les plus importants du nord de l’Illinois. Le Burgoo Festival est une fête de rue annuelle du village mettant en vedette des marchands de puces, des artisans, des musiciens et d’autres divertissements. Plus de 375 vendeurs ont présenté leurs produits lors d’une vaste exposition d’artisanat et d’un marché aux puces. Voici un aperçu de la nourriture et des festivités du week-end.