Burgers, feux d’artifice et nostalgie marquent le 4 juillet à la Maison Blanche américaine

Le président américain Joe Biden marquera dimanche le 245e anniversaire du pays avec une célébration traditionnelle dans l’attente d’un rebond de la pandémie de coronavirus. Après des vacances passées à acheter des tartes aux cerises dans le Michigan avant de passer une nuit tranquille dans sa maison familiale du Delaware, Biden revient à la Maison Blanche pour accueillir environ 1 000 personnes pour des hamburgers et des feux d’artifice. C’est une douce dose de nostalgie pour un pays las des restrictions et des difficultés liées à la pandémie de coronavirus, des fardeaux qui se sont allégés mais n’ont pas disparu avec la disponibilité généralisée des vaccins.

La pandémie a forcé l’annulation de presque toutes les célébrations l’année dernière et a conduit à une investiture atténuée en janvier pour le président démocrate, qui a dû se passer des galas traditionnels en cravate noire et du comité bipartite alors que l’ancien président républicain Donald Trump contestait sa défaite électorale.

Des signes de normalité sont revenus aux États-Unis, où les gens ont voyagé et se sont rassemblés sans masques même si Biden est quelque peu en deçà de son objectif de faire vacciner au moins un vaccin à 70% des adultes américains d’ici dimanche. Le gouvernement a calculé le nombre à environ 67%, car certaines personnes ont résisté à se faire tirer dessus.

« Dimanche, nous célébrerons notre indépendance en tant que nation, ainsi que nos progrès contre le virus », a déclaré Biden vendredi à un groupe d’enseignants. « Dans les jours à venir, nous avons une chance de prendre un autre départ. »

À la Maison Blanche samedi, la fumée des galettes de bœuf haché s’est élevée des grils au charbon de bois alors que les travailleurs préparaient des plats pour l’événement de dimanche.

Dans un changement radical par rapport aux derniers mois, les portes de la Maison Blanche seront ouvertes à des centaines d’invités, marquant le plus grand événement de la présidence de Biden.

L’événement sur la pelouse de la Maison Blanche devrait inclure des travailleurs essentiels qui ont aidé à la réponse COVID et des familles de militaires. Biden fera des remarques et un feu d’artifice de 17 minutes sera déclenché des deux côtés du Lincoln Memorial Reflecting Pool.

La maison du président a été en grande partie fermée à la vue du public ces derniers mois, les protocoles COVID réduisant l’accès aux visites et les clôtures supplémentaires installées après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

L’événement est également réduit par rapport aux années précédentes, un clin d’œil au coronavirus COVID-19 qui a tué plus de 600 000 Américains. La variante Delta, plus agressive, a sonné l’alarme sur le potentiel d’une autre augmentation parmi les non vaccinés.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici