CASCAIS, PORTUGAL – des panneaux Burger King sont visibles dans le restaurant de restauration rapide local. Horace Villalobos | Actualités Corbis | Getty Images

Burger King a déclaré vendredi qu’il prévoyait de dépenser 400 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour la publicité et la rénovation de ses restaurants dans le cadre d’une stratégie plus large visant à relancer les ventes américaines à la traîne. La chaîne Restaurant Brands International a dévoilé un plan de redressement pour ses activités américaines à Las Vegas lors de sa convention annuelle des franchisés. Les investissements devraient peser sur son bénéfice ajusté par action pour 2022 et 2023 de 10 à 12 cents par an. La société s’attend à ce que les investissements commencent à porter leurs fruits d’ici 2025. Les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv prévoient un bénéfice par action de 3,24 dollars en 2023. Au deuxième trimestre, Burger King a enregistré une croissance stable des ventes des magasins comparables aux États-Unis, derrière ses rivaux McDonald’s et Wendy’s. La chaîne de hamburgers a signalé des ventes médiocres aux États-Unis au cours de la dernière année, ce qui a inquiété le PDG de Restaurant Brands, Jose Cil. Au cours de son mandat de directeur général, Cil a également dirigé les efforts visant à relancer la demande canadienne pour Tim Hortons, la chaîne sœur de Burger King. Il y a un an, Cil a également fait appel à Tom Curtis, ancien dirigeant de Domino’s Pizza, comme nouveau président des restaurants américains et canadiens de Burger King. Les premiers changements apportés à Burger King comprenaient la réduction de son menu pour accélérer les temps de service au volant et la réduction de ses coupons papier pour inciter les clients à utiliser son application mobile.

Rafraîchir

Maintenant, Burger King se prépare à apporter des changements encore plus audacieux. Il prévoit de dépenser 200 millions de dollars pour financer la rénovation d’environ 800 emplacements. 50 millions de dollars supplémentaires iront à la modernisation d’environ 3 000 restaurants avec la technologie, l’équipement de cuisine et l’amélioration des bâtiments. La société compte plus de 7 000 emplacements Burger King aux États-Unis. Historiquement, les restaurants rénovés voient leurs ventes augmenter de 12 % en moyenne au cours de leur première année et surpassent les anciens emplacements au fil du temps, selon Burger King. La société espère qu’être plus sélectif et stratégique avec ses projets produira une croissance des ventes encore plus forte, même si cela pourrait prendre plus de temps pour voir les résultats. “Nous pourrions voir des rénovations commencer à arriver sur le marché à la mi-2023 et à l’avenir. Cela devrait vraiment être une montée en puissance progressive de l’entreprise au cours des deux prochaines années”, a déclaré Cil à CNBC. Burger King augmentera également de 30 % le budget de son fonds publicitaire américain en investissant 120 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Ces investissements débuteront au quatrième trimestre. “Nous nous attendons à ce que cela commence à avoir un impact sur les ventes au cours du prochain trimestre”, a déclaré Cil. 30 millions de dollars supplémentaires seront dépensés jusqu’en 2024 pour améliorer son application mobile, dépassant les frais numériques que les franchisés paient à l’entreprise pour la technologie. Le menu de Burger King fera également peau neuve. La société a déclaré qu’elle avait élaboré un plan pluriannuel pour l’amélioration des menus, qui comprend le développement de nouvelles saveurs Whopper, le pari sur son sandwich Royal Chicken Crispy et l’investissement dans la formation de ses employés.

Impact franchisé