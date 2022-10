Burger King félicite l’employé qui a payé le repas d’une petite fille

Un geste sincère d’un employé d’une chaîne de hamburgers a conquis les cœurs sur Internet. Dheeraj Sharma, une employée d’un point de vente Noida de Burger King, a payé la commande d’une petite fille alors qu’elle n’en avait pas les moyens. Une image réconfortante de l’incident a été partagée sur Twitter.

La photo montre une jeune fille debout devant le comptoir attendant sa commande. Selon la légende postée avec la photo, la jeune fille n’avait que 10 roupies à la main. Bien que le coût du hamburger ait été de Rs 90, l’employé n’a pas refusé de la servir et a payé le montant restant, Rs 80, de sa propre poche.

Ce qui a rendu l’incident plus spécial, c’est qu’il a eu lieu le 16 octobre, lorsque la Journée mondiale de l’alimentation est célébrée dans le monde entier. Réagissant à la photo, les internautes ont déclaré que davantage de personnes comme Dheeraj étaient nécessaires dans le monde.

Plus de ces personnes sont nécessaires dans le monde d’aujourd’hui https://t.co/jxmkgYkdKR – Avadh Kumar (@Akichauhan1985) 16 octobre 2022

Pour honorer Dheeraj pour son geste aimable, Burger King a organisé une cérémonie de félicitations. Ils ont également partagé des photos de la même chose sur leur compte Twitter.

“Cette Journée mondiale de l’alimentation, Dheeraj Kumar, qui travaille dans notre restaurant de la station de métro Noida Botanical Garden, nous a tous inspirés avec son bel acte de gentillesse. Nous avons eu une invitée très spéciale qui est entrée dans notre restaurant en demandant un hamburger mais qui n’avait que 10 ₹ avec elle », a tweeté Burger King.

Regarde:

Cette #WorldFoodDay, Dheeraj Kumar, qui travaille dans notre restaurant de la station de métro Noida Botanical Garden, nous a tous inspirés avec son bel acte de gentillesse. Nous avons eu un invité très spécial qui est entré dans notre restaurant en demandant un #Burger mais n’avait que 10 ₹ avec elle. (1/3) pic.twitter.com/89oXh07sOB — BurgerKingIndia (@burgerkingindia) 20 octobre 2022

Suite à cela, Burger King a tweeté: «Dheeraj, par pure humanité, lui a donné le hamburger et l’a également payé de sa propre poche. Nous, à RBA, saluons sa générosité et sa gentillesse qui sont rares et spéciales.

Dans le fil de tweet, le géant du burger que le chef des opérations de l’entreprise pour la région du Nord a visité le point de vente et a félicité Dheeraj pour son geste aimable. Souhaitant un joyeux Diwali, la chaîne de hamburgers a remercié son employé d’avoir veillé à servir les invités avec une grande hospitalité et chaleur.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici