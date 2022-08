Burger King envoie des reçus de commande vierges à des milliers de personnes, laissant Internet perplexe

Burger King a de nouveau fait la une des journaux, mais cette fois pour une raison étrange, car le géant de l’alimentation aurait envoyé des e-mails à des milliers de ses clients avec un reçu de commande. Cependant, le bon de commande était vierge. La capture d’écran de l’e-mail fait le buzz sur Internet. Selon le rapport de The Verge, l’e-mail a commencé à apparaître dans la boîte aux lettres des clients vers 00h15 (heure de l’Est) mardi. L’e-mail de commande vierge serait envoyé à partir de l’adresse e-mail de marketing promotionnel principale de Burger King. La facture vierge a déconcerté les clients, que le compte de l’entreprise ait été piraté par un pirate affamé en quête d’une collation de minuit ou si les e-mails étaient un problème de la part de l’entreprise.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à prendre les nouvelles sur le site de micro-blogging pour soulever la même inquiétude. L’un des cyber-internautes a ajouté la capture d’écran de l’e-mail de Burger King et a écrit : “Quelqu’un d’autre a-t-il reçu un reçu Burger King vide au hasard ce matin ?”

Est-ce que quelqu’un d’autre a obtenu un vide aléatoire #Burger King réception ce matin ? 🙃🤣 pic.twitter.com/EBYmORdfpd – Amy Harriss (@AmyHarriss4) 9 août 2022

Alors qu’un autre utilisateur a répondu et tweeté, “Moi aussi. Je viens de commencer à regarder mes e-mails et j’en ai vu un. J’ai un compte Burger King mais je n’ai rien commandé du jour au lendemain.

moi aussi. Je viens de commencer à regarder mes e-mails et j’en ai vu un. j’ai un @Burger King compte mais n’a rien commandé du jour au lendemain 🍔🤡 #Burger King pic.twitter.com/WLO6bvL1lY — Mosenwrath RAB (@Mosenwrath) 9 août 2022

Une autre personne a mentionné qu’il n’avait jamais commandé auprès du géant de la restauration rapide. “Je viens de recevoir un reçu de burger king complètement vierge dans mon e-mail. Il est 12h30 du matin et je n’ai pas commandé de burger king. Je ne pense pas avoir jamais commandé de burger king. C’est tellement menaçant », a tweeté l’utilisateur.

Je viens de recevoir un reçu de Burger King complètement vierge dans mon e-mail. il est 12h30 du matin et je n’ai pas commandé de burger king. Je ne pense pas avoir JAMAIS commandé Burger King. c’est tellement menaçant pic.twitter.com/QvjhdPcEO3 — jaz 🌧 ~ | naissance de changbin !! (@refasolfa) 9 août 2022

“Hey Burger King, on va jamais accuser réception de votre étrange commande vierge d’hier soir?” écrit un autre. À quoi le géant de la restauration rapide a répondu et a déclaré: «Salut. Merci de nous avoir contactés. Nous sommes conscients du problème et menons une enquête en interne.

Hé @Burger Kingon va jamais accuser réception de votre étrange commande vierge d’hier soir ? pic.twitter.com/xqn4gwdnjZ — KyonKyun (@kamanashi) 10 août 2022

Salut. Merci de nous avoir contactés. Nous sommes conscients du problème et menons une enquête en interne. https://t.co/x3nIBXxbfa -Burger King (@BurgerKing) 10 août 2022

Selon Verge, ils ont reçu un e-mail de l’équipe BR PR après la publication de l’histoire. Le PR de la société a déclaré que le problème était “le résultat d’une erreur de traitement interne”. Cependant, Burger King n’a pas encore publié de déclaration officielle pour la même chose.

