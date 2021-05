Burger King entre dans la guerre des sandwichs au poulet avec le Ch’King

Burger King entrera dans la guerre des sandwichs au poulet en juin avec le Ch’King, sa version du menu à la mode.

La chaîne Restaurant Brands International suit les traces de la chaîne sœur Popeyes, qui a lancé son propre sandwich à succès en août 2019. Pendant un an et demi, la chaîne de poulet frit a enregistré une croissance des ventes à deux chiffres, propulsée par la popularité du sandwich. Depuis lors, des chaînes de restauration rapide concurrentes, dont McDonald’s et KFC de Yum Brands, ont lancé leurs propres versions.

Burger King tente de se démarquer de la meute en panant à la main son poulet, une étape qui demande du temps, de la formation et du nouvel équipement. Ellie Doty, directrice du marketing de Burger King North America, a déclaré dans une interview que la chaîne avait mis deux ans à perfectionner la recette et à comprendre pour que le processus fonctionne pour ses restaurants.

«Nous avons vraiment pris notre temps pour bien faire les choses, pour faire entrer les représentants au restaurant et nous assurer que chaque restaurant avait sa station de panification manuelle correctement installée», a déclaré Doty.

Le lancement de Ch’King intervient également alors que le pays est confronté à une pénurie de poulet, alimentée en partie par la guerre des sandwichs au poulet et par un manque de travailleurs de la transformation de la volaille. Les prix de la poitrine de poulet, souvent utilisée dans les sandwichs au poulet, montent en flèche. Le Wall Street Journal a rapporté que les restaurants KFC limitent les ventes de son sandwich au poulet en réponse. Doty a déclaré que Burger King n’était pas à l’abri des facteurs macroéconomiques, mais que la chaîne avait pris des mesures pour s’assurer que sa chaîne d’approvisionnement pouvait supporter la pression.

« En prenant le temps de bien faire les choses, nous avons également pris le temps de nous assurer que nous avons une chaîne d’approvisionnement très robuste qui est mise en place pour le scénario principal que nous prévoyons ainsi que pour d’autres qui pourraient se produire », a-t-elle déclaré. .

Doty a déclaré que le nom du Ch’King avait été inspiré par un client qui avait essayé l’élément de menu pendant la phase de test et a déclaré que la chaîne devrait changer son nom en Chicken King.

Pour célébrer le lancement national le 3 juin, les clients qui commandent le Ch’King sur l’application Burger King ou en ligne recevront un Whopper gratuit en plus du sandwich au poulet. L’accord dure jusqu’au 20 juin. Il s’agit de la première promotion majeure pour Burger King depuis le lancement de son programme de fidélité à l’échelle nationale.

Les actions de Restaurant Brands International ont augmenté de 10% jusqu’à présent cette année, ce qui lui confère une valeur marchande de 31,3 milliards de dollars. Alors que les établissements américains de Burger King et Popeyes ont rapidement rebondi de la pandémie, Tim Hortons met plus de temps à voir les clients retourner dans ses cafés.