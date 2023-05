Burger and Sushi House célèbre l’ouverture de Genève avec une coupe de ruban – Shaw Local

Burger and Sushi House, ou BASH, a célébré son ouverture avec une cérémonie d’inauguration le 19 mai à son emplacement du 124 W. State St. à Genève.

Les propriétaires Cody et Chanel Renkosik ont ​​coupé le ruban entourés de leurs associés, famille, amis et membres de la Chambre de commerce de Genève. Le maire de Genève Kevin Burns et le membre de la chambre Neil Johnson tenaient le ruban.

Pour plus d’informations sur cette entreprise, visitez burgerandsushihouse.com.