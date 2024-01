Bureaux OIT Brésil / Juliana Santana Arquitetura

© Haruo Mikami

+ 23





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1000 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Solum tintas



Architecte principal :



Juliana Santana



© Haruo Mikami

Description textuelle fournie par les architectes. La portée de la modernisation du bâtiment du siège s’est basée sur les lignes directrices de conception suivantes : Sécurité : agents extérieurs, phénomènes environnementaux, vandalisme, attentats et violence urbaine ; Nouveau revêtement en panneaux cimentaires pour la protection des installations électriques. Santé : Qualité de l’air intérieur ; Utilisation de matériaux non nocifs pour les utilisateurs ; Environnements ergonomiques. Insonorisation : Nouveau revêtement en panneaux de ciment; Plafond de traitement acoustique ; Double vitrage dans des environnements spéciaux ; Environnements individualisés. Ergonomie : Meubles avec de meilleures performances ergonomiques. Durabilité : Construction sèche ; Remplacement des vitres de façade ; Structure et matériaux facilitant l’entretien ; Collecte et réutilisation des eaux de pluie ; Peinture du toit avec peinture réfléchissante ; Système de climatisation avec une meilleure efficacité énergétique; Éclairage avec une meilleure efficacité énergétique. Le projet a comme éléments principaux dans sa conception la préservation de certains éléments constructifs et formels du bâtiment d’origine, tels que la structure aérienne en acier, les miroirs d’eau, le béton apparent, la modulation des cadres de façade et également la circulation de la cour centrale. . Pour isoler les installations du bâtiment, un nouveau toit a été créé au-dessus des poutres existantes et un plafond en dessous. Le matériau spécifié pour le plafond répond à la fonction spécifique de chaque espace.

© Haruo Mikami

Axo

© Haruo Mikami

Par exemple : Dans les circulations, où passent les installations, le plafond est minéral en panneaux, pour un meilleur entretien. Dans les espaces de travail, le matériau est du placoplâtre avec de la laine de verre pour une meilleure isolation phonique. Dans les salles de formation, le bureau du directeur et l’espace de coworking, un matériau plus performant en matière de traitement du bruit a été spécifié, en raison de l’utilisation spécifique de ces espaces. Le bâtiment est bien éclairé et pour répondre à l’objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique, des cloisons vitrées ont été choisies. Dans les zones de circulation interne des zones techniques, les panneaux sont en verre avec application d’un film dépoli, de sorte que la lumière naturelle pénètre entre les espaces tout en préservant l’intimité. Le remplacement des vitres de façade s’est basé sur des simulations pour obtenir de meilleures performances et ainsi réduire la consommation énergétique de la climatisation.

© Haruo Mikami

Dans les salles de formation et le bureau de la direction, ainsi que dans les espaces de travail et les circulations internes, le revêtement de sol en vinyle répond aux critères de bon entretien et d’absorption acoustique. La conception de l’éclairage est modulaire et avec la spécification d’équipements à faible consommation d’énergie (LED). Le programme de besoins du garde-manger/cuisine vise à moderniser ses installations et ses finitions et à agrandir l’espace repas. Le vestiaire est composé d’une douche, de casiers et d’un lavabo, avec des matériaux disponibles dans le commerce. Toujours en matière d’efficacité énergétique, un système photovoltaïque a été installé pour la microgénération d’énergie. Les panneaux ont été installés dans le parking avec une puissance approximative de 75 kW. Avec l’amélioration de l’enveloppe et la peinture réfléchissante du toit, les économies s’élèvent à près de 70 % de la consommation. L’installation du poste de garde principal était basée sur les conditions de sécurité internationale.