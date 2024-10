Bureaux JAX-MOC / BRICKLAB | ArchQuotidien

© Laurian Ghinitoiu

7300 m²



2021



© Laurian Ghinitoiu

Description textuelle fournie par les architectes. Situé sur un terrain de 12 300 m2 le long de la périphérie est de l’ancien quartier industriel d’Ad Diriyah, le nouveau complexe de bureaux du ministère de la Culture se trouve à seulement quelques mètres de la Fondation Biennale de Diriyah et du prochain quartier créatif JAX. Son site stratégique est perché sur un plateau surélevé surplombant un affluent s’étendant du Wadi Hanifa.

En réponse à la juxtaposition unique entre la topographie naturelle de l’oued et la matérialité manufacturée des bâtiments industriels, Bricklab a développé un cadre conceptuel autour de la dualité entre nature et culture. Leur approche pour la conception de l’installation de 7 300 m2 s’inspire des différents écosystèmes qui caractérisent Wadi Hanifa d’une part et de la typologie familière des entrepôts d’autre part. Un ensemble de toits à pente étroite sont enchaînés pour former une silhouette emblématique qui suppose une continuité déformée du quartier industriel lorsque les visiteurs s’approchent des bureaux depuis la rue.

Une palette de matériaux simples composée de tôles d’acier ondulées et d’un ton terreux de stuc s’oppose à un parc public de 6 000 m2 conçu par le studiolibani basé à Beyrouth/Dubaï/Londres. Grâce à leurs recherches sur les pratiques paysagères durables dans les régions arides, leur approche recrée une série d’environnements qui reflètent les changements du Wadi Hanifa alors qu’il s’écoule des montagnes Tuwaiq au nord jusqu’au Quartier Vide au sud.

Cette approche formelle, ainsi que ses principes paysagers, se retrouvent à l’intérieur des bureaux. Les murs ondulés d’un beige brûlé profond simulent le passage de l’eau le long de Wadi Hanifa pour créer la principale colonne vertébrale de circulation du bâtiment. Les quartiers de bureaux sont organisés autour de trois grandes jardinières le long de la colonne vertébrale pour faire écho aux micro-environnements de l’oued. Un petit bosquet de palmiers est relié à un canal de collecte des eaux de pluie qui s’étend à travers le parc jusqu’à l’oued pour mettre davantage en valeur le récit du paysage naturel.

Les plafonds caverneux apparents des espaces intérieurs du bâtiment rappellent les mécanismes d’une installation industrielle. Pour tempérer cette impression de rigidité, une douce palette de beige, de marron et de blanc est utilisée dans les 10 quartiers de bureaux qui composent le complexe. De plus, les espaces de bureaux ouverts sont orientés vers les grandes baies vitrées face à l’oued pour garantir aux utilisateurs un contact direct avec l’environnement naturel.