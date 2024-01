Bureaux Heartman / Pitá Arquitetura

©André Scarpa

Architecte principal :



Antonio Mantovani Neto



©André Scarpa

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet visait à déplacer le siège social d’une société de conseil aux entreprises, passant d’un centre d’affaires au centre de São Paulo, dans le bâtiment Copan. En nous plongeant dans les changements internes de l’entreprise, nous avons proposé un projet avec des transformations fondamentales dans l’utilisation de l’espace par rapport à l’ancien siège. Grâce à des discussions avec le client, nous avons identifié un flux de travail principalement externe au bureau, impliquant de longues réunions avec le client et des débriefings immersifs au retour au siège.

©André Scarpa

Plante basse

©André Scarpa

©André Scarpa

Pour répondre à cet usage, nous avons considérablement réduit la surface du poste de travail traditionnel, la réservant presque exclusivement à des fins administratives. Au lieu de cela, nous avons créé de grandes salles hybrides pour le travail d’équipe collaboratif. Ces salles partagent les caractéristiques spatiales des salles de réunion, mais leurs tables ont été équipées pour fonctionner comme l’épine dorsale des postes de travail. Par conséquent, lorsque les équipes terminent leur travail ou leurs réunions immersives, les doubles portes peuvent être entièrement ouvertes, intégrant parfaitement la salle à l’espace de travail ouvert, facilitant ainsi une interaction plus collaborative et plus étroite avec les autres activités de l’espace. Les surfaces restantes des près de 1 000 m² étaient dédiées à des salles de réunion exclusivement prévues à cet effet, des cabines d’appel et de nombreux espaces de travail collaboratifs. L’aménagement a donné la priorité à l’environnement spacieux créé par la démolition des cloisons existantes.

©André Scarpa

©André Scarpa

Les espaces collaboratifs ont été conçus comme des points focaux dans l’espace ouvert : nous avons conçu un espace salon en gradins pour les événements, les sessions de formation et les assemblées générales ; une table en granit servant de point de rassemblement pour les pauses café et les réunions informelles ; une table en béton armé encerclant l’un des blocs structurels du Copan ; et de nombreux espaces dotés de mobilier spécialisé pour le travail collaboratif.

©André Scarpa

Lors de la phase de démolition, nous avons découvert que toute la structure était revêtue des tuiles d’origine provenant de la construction du bâtiment. Cette découverte a guidé le concept esthétique d’intégration transparente de l’architecture de Copan dans notre projet. Nous avons opté pour des matières « brutes », en respectant toujours les éléments préexistants rencontrés. La façade entière a été préservée avec ses cadres d’origine, occupant une place centrale dans la conception, baignant l’espace de lumière naturelle et créant de petites « niches » pour des espaces de travail informels. Le projet est complété par un éclairage qui met en valeur les piliers et les blocs structurels, épousant leur forme et définissant clairement le point central du projet. Les luminaires en forme d’arche créent une expansion visuelle de l’espace social central, améliorant ainsi l’ambiance générale de l’espace.