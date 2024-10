Bureaux de Russell Kennedy / Carr

© Tom Blachford

2024



© Tom Blachford

Exprimer une expertise – L’aménagement du cabinet d’avocats de premier plan Russell Kennedy est un lieu de travail contemporain et inclusif qui soutient les objectifs futurs de l’entreprise. Les intérieurs texturés et chaleureux représentent les valeurs du cabinet d’avocats. Situé dans la tour récemment rénovée du 500 Bourke Street dans le CBD de Melbourne, le nouveau lieu de travail de Russell Kennedy s’étend sur quatre étages, avec une conception qui renforce et soutient le positionnement authentique et inclusif du cabinet d’avocats sur le marché. Décidant que son bureau actuel ne soutenait plus sa future stratégie en matière de lieu de travail, Russell Kennedy a inclus Carr dans la sélection des bâtiments et l’analyse des sites appropriés dans le CBD de Melbourne. Grâce à une évaluation de facteurs tels que l’efficacité des dalles de plancher, les équipements de lumière naturelle et la durabilité, un rapport détaillé a été préparé avec des recommandations pour garantir que le bâtiment choisi respecte et fait progresser la vision de Russell Kennedy pour son futur lieu de travail.

La directrice associée Catherine Keys explique : « L’objectif était de faire un voyage de conception avec Russell Kennedy pour comprendre qui ils étaient et ce qui motive l’entreprise. Des étapes rigoureuses de briefing stratégique et fonctionnel ont révélé un cabinet d’avocats avec une longue histoire de relations accessibles et collaboratives. Le nouvel environnement de travail devait refléter et orienter cela à la fois pour l’équipe et les invités accueillis. Réparti sur les niveaux 16 à 19, l’étage client s’étend sur presque tout le niveau 18. La réception et la zone d’attente ont été soigneusement positionnées pour maximiser les vues et la lumière, garantissant que les clients soient instantanément accueillis dans un environnement accueillant et calme évoquant un sentiment de bien-être. En plus des espaces de réunion et d’un grand nombre de salles de séminaire, l’accent est mis sur la connectivité et sur l’union de l’équipe de Russell Kennedy et des clients. Ceci est motivé par les vastes espaces d’accueil au niveau 18, tels qu’un café, une bibliothèque, une salle de formation flexible et des espaces pour rassembler des groupes de toutes tailles et de tous types.

Un escalier interconnecté s’étendant entre les espaces de repos des quatre niveaux favorise en outre la connectivité du personnel sur tout le lieu de travail, encourageant le mouvement et les rencontres fortuites. La plantation a été soigneusement organisée pour draper le vide de l’escalier et ajouter un élément de douceur aux espaces environnants, ayant un impact positif sur la santé et le bien-être des utilisateurs. La conception esthétique du lieu de travail a été considérablement influencée par son emplacement au 500 Bourke. Inspirés par la forte articulation de la grille de colonnes de la tour à travers la façade, les intérieurs présentent une grille interne secondaire utilisant du bois de chêne.

Plan – Niveau 17

« La géométrie existante du 500 Bourke présente une grille si solide dans l’espace que nous voulions utiliser pour éclairer le langage de planification et de conception. Ceci a été réalisé en revêtant les colonnes de façade existantes en bois et en créant une structure secondaire en introduisant du bois interne. poutres et colonnes. L’articulation qui en résulte dicte la disposition des espaces et crée une forte colonnade, offrant une clarté visuelle et ancrant les espaces intérieurs dans le contexte du bâtiment », partage Catherine. Le motif récurrent du bois est retrouvé sur la menuiserie dans tout l’espace pour compenser les tons plus froids du revêtement de sol en béton coulé. Les dalles de plafond en laine de bois renforcent la palette de matériaux naturels et texturés. Le béton, le bois et la laine de bois combinés avec du cuir plus doux et des tissus texturés créent un environnement accueillant et tactile axé sur le confort et l’authenticité. Enfin, les détails très raffinés autour des finitions les élèvent au-delà des attentes.

Sur les quatre étages, l’accent est mis sur la diversité et l’inclusion grâce à l’abondance d’équipements, tels qu’un café, une bibliothèque, des salles de parents et de prière, et des postes de travail en grande partie non hiérarchiques. Conçus dans un souci de modularité, les modules de bureau et de salle de repos permettent une flexibilité dans la planification pour s’adapter à une reconfiguration future si nécessaire. Plutôt que des coins en verre dans les salles de réunion des clients, des colonnes en chêne articulent le périmètre et offrent une clarté visuelle dans tout l’espace. De même, sur les surfaces de travail typiques, des coins solides vers les modules de bureau et de pièce calme sont établis. Les poignées expressives sur les menuiseries améliorent encore la touche de contraste, garantissant une conception qui prend en charge les objectifs d’accessibilité pour aller au-delà des exigences standard.

Plan – Niveau 19

Le lieu de travail est également équipé d’une technologie transparente et intégrée pour mieux faire avancer l’entreprise et soutenir les méthodes de travail modernes. De manière globale, l’expérience technologique est intuitive et universelle, permettant un flux de travail transparent où les gens peuvent travailler n’importe où et à tout moment. Une note de cinq étoiles vertes a été obtenue pour l’ensemble du projet, ce qui correspond aux aspirations du client et du concepteur en matière de durabilité. Un audit de mobilier réalisé par Carr a également permis de trouver des moyens de réutiliser ou de remettre à neuf les meubles existants afin de garantir que le plus grand nombre de pièces possible soient réutilisées de manière responsable. Un langage de conception alliant solidité et modernité imprègne le nouveau lieu de travail de Russell Kennedy. Catherine ajoute : « L’idée d’intégrer la façade, les détails et la stratégie de la disposition, ainsi que la palette de matériaux raffinée, garantissent que tout fonctionne dans une unité absolue. Il y a une fonction fiable et équitable à chaque insertion de conception qui sous-tend les exigences et les aspirations de un cabinet d’avocats de premier plan.