Bureau Valley récupère Villa Grove pour la semaine 1 – Shaw Local

Le Bureau Valley Storm jouera au football lors de la semaine 1.

Le directeur sportif de Bureau Valley, Brad Bickett, a déclaré que le Storm se rendrait à Villa Grove le vendredi 26 août pour un coup d’envoi à 19 heures. Le Storm devait affronter Riverdale, mais les Rams ont abandonné leur programme universitaire cette saison en raison du manque de nombre.

Villa Grove devait jouer Fisher et avait déjà des officiels alignés ce soir-là, a déclaré Bickett. Fisher n’a pas non plus été en mesure d’aligner une équipe universitaire cet automne.

«Avec les pénuries d’officiels et d’autres dynamiques, samedi n’était tout simplement pas un bon choix. Donc, nous allons y arriver vendredi soir », a déclaré Bickett. «Ils avaient embauché des officiels, il était donc logique de nous faire voyager et jouer vendredi soir là-bas à Villa Grove.

«Nous venons de voir que cela convenait bien. Les enfants peuvent jouer. Les entraîneurs arrivent à entraîneur. Et c’était important pour les deux écoles. Nous sommes heureux d’avoir pu le faire fonctionner.

L’entraîneur du BV, Mat Pistole, a déclaré que le Storm était ravi de vivre une nouvelle aventure comme celle-ci.

« Nos enfants n’ont pas eu l’expérience des séries éliminatoires de jouer contre quelqu’un de nouveau, dont vous ne savez rien et de voyager dans un domaine où nous ne sommes jamais allés. Ce sera une expérience formidable pour tous », a-t-il déclaré.

Villa Grove, située au sud de Champaign, est une école 1A avec 191 élèves et est membre de la Lincoln Prairie Conference. Les Blue Devils sont allés 5-5 l’an dernier, perdant au premier tour des séries éliminatoires.

Le voyage sera d’environ deux heures et 45 minutes pour le Storm.

Bickett a déclaré que les écoles avaient déjà échangé des films de jeu.