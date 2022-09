Bureau Valley monte Goossens, côté droit de la ligne pour gagner Sherrard – Shaw Local

Bureau Valley a traîné pendant 35 minutes du match croisé de la conférence Three Rivers de vendredi soir avec Sherrard.

Le Storm, cependant, est venu au moment où il comptait le plus, marquant le touché gagnant avec 2:49 à faire sur une course de 20 verges de Mason Goossens pour se rallier à une victoire 20-14.

Gossens a marqué les trois touchés alors que le Storm gagnait pour la première fois cette saison.

Le joueur de ligne senior du BV Ayize Martin et Goossens ont déclaré que le Storm avait joué avec une excellente attitude de ne jamais abandonner.

« Cela signifie que nous allons continuer à travailler toute la saison, quoi qu’il arrive. Dans la chaleur, dans la neige, on va continuer. N’abandonnez jamais », a déclaré Martin.

«Nous n’avons jamais abandonné les quatre quarts du match. C’est génial », a déclaré Goossens.

C’est Martin, le grand joueur de ligne de 6 pieds 4 pouces et 270 livres du Storm, mieux connu sous le nom de «Z», qui a fait le jeu défensif du match avec un botté de dégagement bloqué à la fin du troisième quart. Le retour d’Elijah Endress a mis le Storm en affaires sur la ligne de 10 verges de Sherrard.

“J’avais des crampes, je ne pouvais pas le faire, et j’ai juste dit [heck with] ce. Je suis dehors. J’y vais, dit Martin.

“C’était juste un énorme jeu d’un de nos meilleurs joueurs”, a déclaré l’entraîneur du BV, Mat Pistole. “Nous savions qu’il était capable de faire ça, n’est-ce pas, alors nous l’avons en quelque sorte mis dans cette position. Mec, il s’en est sorti.

Le quart-arrière de Bureau Valley, Bryce Helms, cherche un coin des coureurs vendredi soir contre Sherrard (Mike Vaughn)

Goossens a déclaré que c’était le jeu qui avait mis le Storm au bord du gouffre.

“J’ai su après ce moment que c’était notre jeu”, a déclaré Goossens.

Goossens a marqué trois jeux plus tard sur une course de 1 mètre avec 11 minutes à jouer. Le Storm a été arrêté lors de la course de conversion mais avait tiré dans les 14-12.

Goossens, qui n’a pas joué l’an dernier, avait plus de tours dans sa manche, marquant le touché de départ à 20 mètres avec 2:49 à jouer. Goossens, qui a parcouru 73 verges en 14 courses, a ajouté la course de conversion pour porter le score à 20-14.

«Nous avons juste continué à exécuter essentiellement le même jeu. J’ai juste dit une petite prière à l’homme à l’étage. J’ai juste continué à courir, je n’ai jamais arrêté mes pieds. J’ai vu l’herbe verte devant et c’était fini », a déclaré Goossens.

«Nous allions rouler sur ce côté droit. Jon Dybek était un homme possédé et Aidan Morris a fait un travail formidable [on the line], et Mason les a suivis », a déclaré Pistole. “Petit Rob Novak, tout premier match de football ce soir. Il jouait à cette position de porteur de ballon et il bloquait comme s’il pesait 250 livres.

Sherrard a marqué à la fin du premier quart sur une course de 1 verge du quart Holland Anderson et de nouveau au début du deuxième quart sur une course de 11 verges de Bailey Nelson pour remonter 14-0.

Les Tigres n’ont plus marqué, alors que le Storm s’est serré la ceinture défensivement.

Le Storm a également lancé son offensive, organisant un entraînement de 13 jeux et 61 verges avec Goossens ayant les honneurs avec un touché de 1 verge pour porter le score à 14-6 à la mi-temps.

Goossens a déclaré qu’il était difficile de revenir de la défaite 33-12 de la semaine dernière à Villa Grove, mais savait que «nous l’avions tous en nous. Nous devions juste faire un peu plus d’efforts et ce soir nous avons montré que nous pouvions.

Pistole et le personnel d’entraîneurs de Storm ont mis leur équipe au défi de reprendre son jeu cette semaine.

“Lorsque nous avons allumé [last week’s] film, nous avons juste vu des choses qui n’étaient pas caractéristiques de ces enfants et nous savions à quel point ils étaient capables de plus et nous les avons vraiment mis au défi. Et vous pouvez voir ce soir qu’ils ont saisi l’occasion et ce qu’ils ont fait », a-t-il déclaré.

«Nous avons parlé d’être plus forts mentalement cette semaine et ils sont vraiment sortis. Je suis sans voix. Je suis tellement fier de la façon dont ils ont répondu cette semaine ».

Le Storm (1-1) accueillera Mendota vendredi prochain pour ouvrir le jeu de la division Est de la conférence Three Rivers. Le Bureau Valley JV jouera au Sherrard à 17h30 lundi.