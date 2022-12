Bureau Valley High School annonce neuf boursiers de l’État de l’Illinois – Shaw Local

Le directeur de l’école secondaire de Bureau Valley, Duance Price, a annoncé que neuf étudiants de la promotion 2023 ont été désignés comme boursiers de l’État de l’Illinois.

Les boursiers BVHS désignés sont Isaac Attig, Lillia Atteberry, Violet Krider, Cassidy Peterson, Abigail Siri, Samuel Rouse, Alaina Wasilewski, Krysten Walowski et Izabel Wallace.

La Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois, l’agence d’accès aux universités et d’aide financière de l’État, présente chaque année cette prestigieuse reconnaissance de la réussite scolaire à des élèves exceptionnels du secondaire de l’Illinois.

Cette année, plus de 16 700 lauréats se joignent aux autres étudiants exceptionnels qui ont été honorés depuis l’introduction de la désignation en 1958.

La désignation Illinois State Scholar est une récompense non monétaire. Chaque boursier d’État recevra une lettre de félicitations et un certificat de réussite de l’ISAC.

De plus, les lauréats peuvent télécharger un badge officiel du programme d’études de l’État de l’Illinois à afficher sur leurs profils en ligne, leurs plateformes de médias sociaux et à partager avec leurs conseillers d’école secondaire, leurs collèges, leurs employeurs, les membres de leur famille et autres.