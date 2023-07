Bureau Valley fait des progrès, se classe 2e à Princeton 7 sur 7 – Shaw Local

PRINCETON – Chaque entraîneur s’efforce de voir son équipe s’améliorer par rapport à la veille, que ce soit dans la chaleur de la saison estivale ou au milieu de l’automne.

L’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole, a vu son Storm s’améliorer dans le Princeton de samedi 7 contre 7 par rapport à sa performance dans le comté de Stark de mercredi 7 contre 7. Le Storm a remporté les cinq matchs de la journée, terminant deuxième derrière Du-Pec, qui est également allé 5-0 , dans un champ de 17.

Princeton a terminé troisième avec Dixon et Mercer County complétant le top cinq.

Le quart-arrière de Bureau Valley, Brandon Carrington, cherche à lancer lors de la rencontre 7 contre 7 le samedi 15 juillet 2023 à Princeton High School. (Scott Anderson)

« Super heureux des progrès que nous avons réalisés aujourd’hui et encore plus fiers de nos gars pour la façon dont ils ont concouru et à quel point ils étaient connectés en tant qu’unité », a déclaré Pistole. « Certains gars ont vraiment progressé et je suis ravi des progrès que nous avons montrés cette semaine. Vous pouvez certainement voir les progrès qui ont été réalisés au cours de la dernière année avec ces gars et j’ai hâte de commencer le «vrai football» la semaine prochaine au camp.

Le Storm a battu Eureka 2, Mendota, Ottawa, Sandwich et Princeton 2 dans leurs matchs 7 contre 7.

Princeton est allé 5-1 dans ses matchs, battant Ottawa, Streator, Eureka 1 et Eureka 2 tout en perdant contre Dunlap. Noah LaPorte, un ailier junior, a dit que c’était une bonne journée pour les Tigers.

« Je pense que ça s’est très bien passé, beaucoup de choses positives en sont ressorties. J’ai encore besoin de travailler sur des choses, mais c’est prévu pendant l’été, et c’est bien d’y travailler maintenant », a-t-il déclaré. « J’ai adoré la compétition contre laquelle nous avons affronté, et c’était très amusant dans l’ensemble. »

Le quart-arrière de Mendota, Justin Randolph, lance une passe lors de la rencontre 7 contre 7 du samedi 15 juillet 2023 à Princeton High School. (Scott Anderson)

Mendota s’est classé 11e dans le 7 contre 7. L’entraîneur des Trojans, Keegan Hill, a déclaré qu’il avait constaté une amélioration du timing, du rapport et de l’efficacité de son équipe tout en cherchant à améliorer son pourcentage d’achèvement et sa confiance.

Princeton a remporté le défi du joueur de ligne sur les muscles de Payne Miller, Bennett Williams, Jack May, Cade Odell et Anthony Vujanov.

Sandwich a pris la deuxième place suivi de Dixon 1, Du Pec 1 et Rockridge pour compléter le top cinq. Mendota a terminé huitième et Bureau Valley n’a pas participé au défi du joueur de ligne.