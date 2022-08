Bureau Valley et Rockridge gagnent la soirée, sinon les jeux – Shaw Local

Vous pouvez repartir gagnant même si le tableau de bord indique le contraire.

Les équipes de football de Bureau Valley et Rockridge ont remporté la soirée grâce à leurs actions après les matchs de vendredi soir.

Le Storm a laissé une impression durable avec le personnel d’entraîneurs et le personnel de garde de Villa Grove sur la façon dont ils ont laissé leur vestiaire impeccable après leur défaite 33-12 contre les Blue Devils à Villa Grove.

L’entraîneur de Villa Grove, Heath Wilson, a relayé via Twitter ce qu’un gardien lui a dit après le match que «jamais au cours des 20 dernières années, je n’ai vu une équipe apporter son propre balai et sa vadrouille et nettoyer après elle-même. Je suis entré dans le vestiaire et j’ai été choqué. Tout ce que j’avais à faire était d’éteindre les lumières. C’était impeccable. Ces garçons étaient incroyables.

L’entraîneur de Storm, Mat Pistole, était fier de la façon dont ses joueurs se comportaient.

“C’était la meilleure partie de vendredi soir. Nous avons fait la journée de ce concierge et sa réaction a été inestimable », a-t-il déclaré. «Nous soulignons que vous n’êtes jamais au-dessus de faire les petites choses et les détails comptent, laissez les choses meilleures que vous ne les trouvez, et les meilleures personnes font de meilleurs blues.

« C’est la base de tout ce que nous essayons de faire. Nos enfants adoptent vraiment cette mentalité et ils la prennent au sérieux et en sont très fiers. Nos enfants sont vraiment de grands enfants.

“Nous devons être bien meilleurs sur le terrain de football et cela commence et se termine avec moi, mais je peux dormir la nuit en sachant que nous développons de grands jeunes hommes et finalement c’est l’objectif n°1.”

Ce n’est pas non plus un événement ponctuel. J’ai récemment vu un nouveau diplômé de BV et ancien joueur de Storm dans un restaurant local prendre des serviettes et retourner à sa table pour la nettoyer avant de partir.

Plusieurs joueurs de Rockridge sont venus du côté du terrain de Princeton après le match de vendredi pour féliciter les Tigers pour leur victoire 41-22 et les ont invités dans le cercle de prière de leur Fellowship of Christian Athletes Huddle. C’était un spectacle impressionnant de voir les joueurs et le personnel de l’équipe des deux côtés former un grand cercle de couleurs marron Rockridge et bleu et blanc Princeton.

L’entraîneur des Tigers, Ryan Pearson, a été très impressionné par la démonstration d’esprit sportif et de foi de Rockridge.

« C’est ce qu’est une saine concurrence. Tout le monde veut gagner le match de football, mais en fin de compte, un bon esprit sportif comme celui-ci est agréable à voir », a-t-il déclaré.

Les joueurs de Pearson se sont également montrés à la hauteur lorsque le photographe de la BCR, Mike Vaughn, a pris un coup sur la touche et que plusieurs Tigers se sont précipités à son aide pour voir s’il allait bien.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR depuis 1986. Contactez-le à khieronymus.bcrnews.com