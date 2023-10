Bureau Valley désigne « Coach J » comme gagnant – Shaw Local

Vendredi soir, c’était officiellement la « Coach J Night » à Bureau Valley High School et le Storm a envoyé l’entraîneur adjoint de longue date Craig Johnson lors de son dernier match à domicile avec style.

Le Storm a marqué 67 points, un record du programme, en route vers une victoire de 67-19 contre Aurora Central Catholic.

Bureau Valley a reconnu Johnson pour sa présence de longue date en marge du Storm, le seul entraîneur à le faire depuis la création de l’école à l’automne 1995. Il prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire.

D’anciens joueurs au fil des ans, dont quatre de la première équipe qu’il a entraînée à la Western High School en 1991, où Johnson a débuté sa carrière, étaient présents pour honorer Johnson aux côtés des entraîneurs à la retraite Terry Gutshall (Western) et Kenny Bourquin (BV), qui Johnson a été entraîneur avec.

Le fils de Johnson, Alex, a aidé à organiser la soirée pour faire une surprise à son père.

«C’était une soirée vraiment spéciale. Malheureusement, avec la météo, beaucoup n’ont pas pu y arriver. Mais toujours une bonne participation et je n’ai aucune idée du nombre de SMS et d’appels. J’en ai eu plus que je ne peux compter », a déclaré Johnson.

« Autant que l’entraîneur Johnson a signifié pour le football BV au fil des ans, c’était une façon formidable de l’envoyer », a déclaré l’entraîneur-chef du Storm, Mat Pistole, qui était un joueur sous la tutelle de Johnson. « Je sais que nous aurions tous souhaité que le temps soit meilleur, ce qui aurait permis à davantage d’anciens d’être là, mais je sais qu’il a certainement apprécié ceux qui ont quand même réussi et les nombreux autres qui l’ont contacté. »

Pistole a déclaré que le Storm avait même fait deux choses cette année en attaque que Johnson n’avait jamais vécues dans sa carrière : gagner un match sans jamais tenter de passe, ce que Johnson aimait vraiment, et établir un record scolaire de points marqués lors de son dernier match.

« Sans oublier qu’un de ses joueurs de ligne (Aidan Morris) a marqué deux touchés sur quelques échappés récupérés. Je doute que cela soit déjà arrivé auparavant », a déclaré Pistole.

Johnson n’a raté que trois matchs de football de Bureau Valley au fil des ans en raison de deux mariages familiaux et d’une urgence familiale. La seule année où il n’a pas été entraîneur, il a quand même assisté à tous les matchs.

L’entraîneur adjoint de longue date du Storm, Craig Johnson, se prépare pour une soirée digne d’une tempête. L’entraîneur J a été reconnu vendredi lors de son probable dernier match à domicile pour ses années d’engagement envers le programme Storm. Il prend sa retraite cette année. (Photo fournie par Jason Stabler, BVHS)

Appréciation des enseignants

La semaine dernière, c’était la semaine de reconnaissance des enseignants pour l’équipe de football de Princeton. Chacun des joueurs demande à n’importe quel enseignant du district, y compris aux niveaux primaire et secondaire, qui les a influencés de manière positive, de porter son maillot vendredi à l’école et d’assister au match ce soir-là.

L’entraîneur du PHS, Ryan Pearson, a déclaré que les Tigers le faisaient les années où ils disputaient cinq matchs à domicile au cours de la saison régulière.

« Il est important pour moi que nos enfants montrent leur appréciation aux enseignants qui ont eu un impact positif sur leur vie. Nous ne serions pas là où nous sommes sans leur aide et leurs conseils », a déclaré Pearson.

Evan Driscoll a nommé Michael Fredericks, entraîneur de basket-ball et professeur de sciences, qui, selon lui, a eu un grand impact sur lui.

« C’est l’un de mes entraîneurs, donc j’ai côtoyé lui et j’ai eu l’occasion d’être beaucoup influencé par lui, et je pense qu’il est vraiment bon dans son travail et j’admire cela », a déclaré Driscoll. « J’apprécie également à quel point il semble aimer ce qu’il fait et il est ravi d’enseigner et de nous aider à apprendre. »

Bureau Valley a une reconnaissance similaire en matière d’appréciation des enseignants, sélectionnant un enseignant pour chaque match à domicile pour porter le maillot d’un joueur à l’école. Chaque senior rédige un essai sur un enseignant qui l’a influencé.

Evan Driscoll, senior du PHS, a nommé Michael Fredericks, professeur de sciences et entraîneur de basket-ball, pour la soirée d’appréciation des enseignants vendredi. (Photo fournie)

Un sentiment de naufrage

Le Bryant Field de Princeton sera en réparation pour combler un gouffre qui s’est développé lors de l’échauffement du match de vendredi contre Mendota. Le début du match a été retardé d’environ 15 minutes pour rendre le terrain jouable.

« Fondamentalement, nous avions une tuile qui aide à drainer la cassure de Bryant Field. La casse a provoqué un rongement du sol sous le terrain, a déclaré le directeur sportif du PHS, Jeff Ohlson. « Nous ne savions pas qu’il s’était cassé jusqu’à ce qu’il cède avant le match de la semaine dernière. »

Ohlson a déclaré que le plan était de « le déterrer, de le réparer et de le préparer cette semaine ».

Onde de tempête

Les 67 points de Bureau Valley représentent le plus grand nombre de points marqués en un seul match au cours des 27 ans d’histoire de l’école. Le précédent sommet était de 66 points contre Bradford/Henry/Midland en 2005.

Les autres matchs avec des scores élevés étaient 63 contre Sherrard en 2015, 58 contre Riverdale en 2005, 56 contre Morrison en 2013 et 55 contre Riverdale en 2015.