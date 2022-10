Bureau Valley a le numéro de Hall pour la troisième fois – Shaw Local

SPRING VALLEY – Il est seulement difficile de battre une équipe trois fois si vous pensez que c’est difficile.

Le Bureau Valley Storm n’a pas adhéré à cette théorie, marquant les neuf premiers points de la soirée et a ensuite battu l’hôte Hall pour la troisième fois en deux semaines lors de l’ouverture régionale de classe 2A de mardi, 25-16, 25-13.

«Vous venez de sortir et de jouer au jeu. Vous n’avez qu’à jouer le jeu. Tout le monde commence à 0-0 et vous n’avez qu’à faire ce que vous faites maintenant », a déclaré l’entraîneure du BV, Caitlyn DeMay.

“Tout le monde dit toujours cela (la troisième fois est difficile), mais je pense que tant que vous ne laissez pas cela entrer dans votre tête, cela ne vous affecte pas. Je pense que si nous jouions comme nous l’avons été, tout irait bien », a déclaré la junior BV Ella Thacker,

Mallory Endress, senior du BV, a déclaré que certains membres de l’équipe étaient nerveux face à Hall pour la troisième fois.

« Je n’étais pas (nerveux) vraiment. Je pense que nous les avons mieux joués que la dernière fois », a-t-elle déclaré.

Le Storm (14-19) affrontera le favori régional Sherrard (28-7), tête de série n ° 2 de la sous-section, lors de la première demi-finale de mardi à 18 h.

DeMay a déclaré qu’il avait donné le Storm en prenant une avance de 9-0 lors du premier match, tous au service d’Endress, qui a terminé la soirée avec un sommet de 18 points.

«Prenez le jeu de balle tôt. Prendre l’initiative. Soyez au top tôt et c’est ce que nous avons fait », a-t-elle déclaré.

Alors que DeMay signale les zones auxquelles la majeure partie de la tempête doit servir, Endress a déclaré qu’elle avait le feu vert pour servir là où elle se sent le mieux.

“Quand (DeMay) essaie de faire ça, je finis par me tromper, alors je me contente de servir et de frapper les trous dans leur terrain”, a-t-elle déclaré en riant.

Bien que cela ait aidé à prendre la première grosse avance, Endress a déclaré que cela avait peut-être rendu le Storm un peu trop confiant.

Hall a riposté dans les 11-7 sur deux victoires consécutives par le deuxième Kennedy Wozniak et 14-12 sur une paire de coups sûrs par Jennifer Casford.

Alaina Wasilewski a pris le parti du Storm avec un kill à 15-12. Un smash de Thacker a augmenté l’avance du Storm à 20-14 et un kill de la recrue Keely Lawson l’a terminé à 25-16.

« Nous avons toujours eu du mal à revenir d’un tel recul. Nous n’avons pas eu ce combat pour revenir », a déclaré l’entraîneur de Hall Carolyn Bryant.

Le Storm a suivi un chemin similaire vers la victoire lors du deuxième match en marquant les cinq premiers points. Un as de la passeuse junior Kate Salisbury a fait 13-5 et un kill de Thacker a envoyé le Storm à un avantage de 22-9.

Ella Thacker de Bureau Valley fait une passe dans le match régional de classe 2A le lundi 24 octobre 2022 au lycée Hall de Spring Valley. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Thacker, qui a mené le Storm avec 11 attaques décisives, a terminé le match et le match avec un as à 25-13, envoyant le Storm dans la bataille contre le favori Sherrard, le champion de Three Rivers West mardi soir.

“Je ne peux pas attendre jusqu’à demain soir et voir ce qui se passe”, a déclaré DeMay. «Je suis ravi de montrer un peu à Sherrard ce qu’est (environ) ce côté de la conférence. Mais vous devez jouer le jeu et vous amuser.

Thacker est ravie de jouer dans les régionales après s’être assise aux côtés de sa mère, Heather, lorsqu’elle a aidé à entraîner le Storm.

« C’est ma première année dans les régionales, alors c’est comme si c’était notre moment de le faire. Nous avons toujours vu des filles plus âgées le faire », a-t-elle déclaré. “C’est plutôt cool de voir que je me tiens là où je regardais avec ma mère quand elle entraînait.”

BV a eu des contributions de haut en bas dans la formation, y compris un match complet de Salisbury, qui a récolté 14 passes décisives, quatre attaques décisives, cinq récupérations, six points et deux as. Les autres leaders étaient Alaina Wasilewski (6 blocs, 3 attaques décisives), Keely Lawson (4 attaques décisives, Emma Stabler (3 attaques décisives, 4 récupérations, 4 points) et Callie Michlig (3 récupérations).

Hall se retire à 7-23-1 lors de sa première année sous Bryant.

« Je pensais que nous aurions pu avoir une chance. J’ai déjà dit qu’il était difficile de battre une équipe trois fois de suite. Je ne pense tout simplement pas que nous étions préparés mentalement », a-t-elle déclaré. “Ils se rabaissent trop facilement et c’est un gros problème que nous n’avons pas surmonté cette année.”

• Le n° 6 Princeton (12-18), champion régional en titre, affrontera le n° 3 Rockridge (20-11-1) lors de la deuxième demi-finale de mardi à 19 h.