Bureau Tempo applique des tons et des textures subtiles au loft rénové de Brooklyn

Le studio canadien Bureau Tempo a réalisé une « refonte douce » d’un loft à Brooklyn, New York, qui comprend une cuisine vert pâle subtile et des cloisons en verre fritté.

La maison fait face à l’artère très fréquentée d’Atlantic Avenue qui traverse le quartier de Brooklyn Heights et bénéficie de hauts plafonds et de grandes fenêtres à chaque extrémité.

D’une superficie de 1 600 pieds carrés (150 mètres carrés), le loft est grossièrement divisé en trois sections.

À l’avant se trouve la chambre principale – peinte dans une couleur appelée Dead Salmon par Farrow & Ball – et un espace bureau équipé d’un lit escamotable escamotable pouvant être déployé pour les invités.

Cet espace multifonctionnel est séparé de l’espace de vie par une cloison en bois et panneaux de verre fritté.

Les portes pliantes s’ouvrent pour se connecter au salon et à la salle à manger, mais la lumière peut toujours atteindre ces espaces centraux lorsqu’elles sont fermées grâce au verre.

« L’ajout d’un mur fonctionnel en bois et en verre cannelé entre l’espace principal et l’extrémité de la maison sur Atlantic Avenue permet un bureau ouvert pendant la journée et un espace accueillant et privé pour recevoir des invités », a déclaré Bureau Tempo.

Le salon est meublé de canapés et de fauteuils confortables, ainsi que d’une table basse couleur sang de bœuf, le tout posé sur un tapis d’Armadillo.

Au-delà se trouve la salle à manger, où une grande table noire est accompagnée de six chaises Windsor et d’une paire de suspensions en tissu tendu qui pendent au-dessus.

La dernière partie du loft est surélevée de deux marches et contient un coin bureau avec des sièges plus moelleux et la cuisine.

Au-dessus d’une section de lambris où est monté le téléviseur, une fresque murale réalisée par l’artiste et amie des propriétaires du loft Melody Lockerman représente le Prospect Park voisin.

« Peinte dans des tons qui complètent les choix partout, la fresque ajoute une touche de légèreté bienvenue », a déclaré Bureau Tempo.

Dans la cuisine en face, des carreaux de céramique texturés de quatre pouces sur quatre pouces créent un motif en damier subtil de rose pâle et de blanc sur le sol.

Les boiseries de l’îlot central et des armoires inférieures ont été peintes d’une teinte verte très claire et sont agrémentées de quincaillerie en laiton.

« Ces pièces partagent une connexion directe avec la terrasse intime mais spacieuse et lumineuse orientée au nord, ce qui étend considérablement la perception de la taille de la maison », a déclaré l’équipe.

La majorité des murs de l’appartement sont recouverts d’un enduit à la chaux texturé de Bauwerk Colour, complétant les poutres en bois apparentes du plafond dans chaque pièce.

De nombreux anciens bâtiments industriels de Brooklyn abritent désormais des appartements et des lofts chics, dont beaucoup conservent des clins d’œil à leur passé.

Dans une résidence de Gowanus, des éléments structurels en bois ont été découverts et retirés lors des rénovations de l’Assemblée générale, tandis qu’une maison à l’intérieur d’une ancienne usine de chocolat à Bedford-Stuyvesant a des conduits et des services laissés exposés.

La photographie est de Alex Lesage.