Bureau, les bureaux agricoles de Marshall-Putnam accueilleront une excursion d’une journée dans l’Illinois et le canal du Michigan le 19 août – Shaw Local

Les fondations Bureau et Marshall-Putnam Farm Bureau ont prévu une excursion d’une journée le vendredi 19 août, associant l’excursion en bateau sur les canaux de l’Illinois et du Michigan à une visite des jardins Weber à Streator.

Les participants peuvent profiter d’une balade éducative sur le canal I et M incluant des mimosas au Boat Captain’s Luncheon situé au Lock 16 Café. Le groupe s’aventurera ensuite dans le monde de Ted Weber, y compris sa maison de style livre de contes et plus de deux acres de jardins anglais, avec des fontaines, des statues et d’autres éléments ornementaux.

Le coût du voyage est de 75 $ par personne. Ce coût comprend l’excursion en bateau, le déjeuner avec un mimosa et l’entrée à la maison Weber.

Les participants peuvent s’inscrire en appelant le Bureau County Farm Bureau au 815-875-6468 ou le bureau Marshall-Putnam Farm Bureau au 309-364-2501. La date limite pour réserver une place est le jeudi 28 juillet à midi. Tous les profits iront aux Fondations du Bureau agricole.

Le groupe se réunira à 11 h 30 au centre d’accueil des visiteurs du canal I et M, au 754 First St. à La Salle.

Après le déjeuner, le groupe se rendra à Weber House à Streator, à environ 35 minutes du bateau. Tous les déplacements se font par vous-même et les bureaux prévoient que la journée se terminera vers 16 heures.