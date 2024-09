Bureau ES / Saransh | ArchQuotidien

© Le Projet Poisson

2024



Photographies



Architectes principaux :



Kaveesha Shah



Description textuelle fournie par les architectes. ES Office est le résultat d’une idée de conception basée sur l’intention de laisser entrer l’extérieur tout en s’avérant être une solution de conception respectueuse du climat. Ce bureau de 7 500 pieds carrés est réparti sur tout un étage de bureaux d’un immeuble commercial dans une rue importante d’Ahmedabad. L’espace reçoit toute sa lumière naturelle grâce à une large façade panoramique en verre qui enveloppe les façades est, ouest et sud du bâtiment. L’ouverture sud est la plus large avec une façade en verre de 140 pieds qui s’étend sur toute la longueur de l’espace.

Plan

Cette caractéristique a dicté la majeure partie de la planification des espaces intérieurs. L’ouverture au sud apporte une abondante lumière dans l’espace, mais pendant la plupart des mois à Ahmedabad, elle apporte également des températures élevées allant de 35 à 45 degrés Celsius. La structure du bureau nécessitait 8 espaces de travail fermés, 6 cabines partiellement fermées et 60 postes de travail ouverts.

Section

Compte tenu des gains de chaleur du bâtiment, les espaces fermés ont été repoussés vers le côté nord et le plus protégé du bâtiment, suivis des cabines et des postes de travail, laissant un passage de 6 pieds de large pour la circulation artérielle juste à côté de l’ouverture sud. Cela permet à la lumière directe du soleil de pénétrer jusqu’à la profondeur du passage et protège tous les espaces de travail de la chaleur directe tout en permettant à la lumière de pénétrer à travers tout le plancher de travail.

La vue depuis le sud est celle d’un espace vert ouvert. Le passage est traité comme une extension de cet espace vert, les briques et les jardinières étant intégrées dans la conception. De plus, l’éclairage est conçu pour reproduire une lucarne, ce qui ajoute à l’effet de débordement de l’extérieur. L’étage de travail est traité à la manière d’un espace « semi-ouvert » avec l’élément d’éclairage principal inspiré des pannes d’une véranda en treillis, et seules les cabines sont véritablement traitées comme des espaces « intérieurs ».

Les salles de réception et de conférence sont une extension du couloir vert, où le visiteur entre d’abord par une entrée relativement discrète, l’espace se déployant progressivement à mesure que l’on se dirige vers la zone de réception. La vue verte sert de toile de fond au spacieux espace de réception revêtu de briques. La zone de réception est flanquée d’une petite salle de réunion et d’une grande salle de conférence, offrant un accès facile aux visiteurs sans perturber l’espace de travail principal.