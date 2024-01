Bureau EDGE Stadium / Atelier PRO architectes

© Eva Bloem

+ 18

© Eva Bloem

Description textuelle fournie par les architectes. Préserver un bâtiment existant de 2001, qui à l’époque était déjà durable, et le transformer en un bureau contemporain, telle était la mission confiée à l’atelier PRO par le promoteur EDGE. Ce qui rendait le projet exceptionnel, c’était que le studio d’architecture était également responsable de la conception originale. La qualité était telle qu’il était logique de réutiliser le bâtiment. Avec les nouveaux ajustements, EDGE Stadium est désormais – une fois de plus – prêt pour l’avenir. À l’automne 2020, Loyens & Loeff a quitté le complexe de bureaux Forum, conçu il y a vingt ans par l’atelier PRO.

© Eva Bloem

Plan – Chantier

Le bâtiment distinctif, déjà progressiste en termes de durabilité à l’époque, a été transformé en bâtiment multi-locataires EDGE Stadium. Le résultat de la transformation est un environnement de travail moderne et inspirant pour diverses entreprises et petites entreprises ; une mixité volontaire, qui favorise l’interaction et l’innovation. EDGE Stadium est un bureau sain et vert, avec des matériaux naturels, des plantations luxuriantes, une haute qualité de l’air et un large toit-terrasse. Son emplacement, à proximité du stade olympique et du Zuidas, est intéressant tant du point de vue commercial qu’urbain.

© Eva Bloem

© Eva Bloem

Atelier PRO et EDGE partagent les mêmes valeurs : construire mieux, avec un regard tourné vers l’avenir. Cela signifie non pas construire de nouveaux bâtiments, mais plutôt réutiliser et rendre les bâtiments existants plus durables. Cela signifie également concevoir un environnement de travail contemporain, sain et innovant. La qualité d’une conception ne réside pas seulement dans l’esthétique, mais aussi dans des aspects tels que la plantation, les espaces et équipements sociaux et la qualité de l’air ; les mesures technologiques intelligentes jouent un rôle de soutien important. C’est pour cette raison que les installations du bâtiment ont été renouvelées et adaptées aux exigences actuelles ; un système de stockage thermique a été installé en 2001 pour le chauffage et le refroidissement – unique à l’époque – et la conception actuelle est basée sur cela.

© Eva Bloem

© Eva Bloem

Plan – Rez-de-chaussée

L’atrium central avec sa verrière a été conservé et tous les cadres de fenêtres et poutres en bois ont été réutilisés. En matière de durabilité, les normes les plus élevées – BREEAM Excellent et WELL Core & Shell Gold – ont été respectées. Le bâtiment est également le premier bâtiment certifié R2S (Ready2Services) avec deux étoiles aux Pays-Bas ; ce label est utilisé pour mesurer la « connectivité intelligente » d’un bâtiment, ou ses performances grâce à une technologie intelligente. Le bâtiment répondant déjà à un grand nombre d’exigences, de nombreux éléments de la conception existante ont pu être réutilisés et améliorés.

© Eva Bloem

Plan – Premier étage

Le complexe se compose de deux longues ailes de bureaux, qui ont été élargies et complétées par un étage supplémentaire ; les volumes centraux ont également été agrandis, ajoutant un total d’environ 10 000 m² à la surface au sol existante de 19 000 m². L’atrium central a été agrandi avec une structure de toit en bois et a reçu une nouvelle apparence ; il a été repensé comme un espace vert luxuriant où les utilisateurs peuvent se rencontrer, faisant office de cœur du bâtiment. De nouvelles cages d’escalier attrayantes invitent les gens à se rencontrer et à se déplacer.

© Eva Bloem

© Eva Bloem

L’atrium, en tant que cœur du bâtiment, est l’un des moteurs de la transformation, mais il possédait également sa propre qualité spatiale. Atelier PRO a voulu conserver cette qualité, tout en ajoutant une touche de lumière et de naturel. Ceci a été réalisé en équipant les murs de lattes acoustiques en chêne de couleur claire et en ajoutant des façades et des cadres de fenêtres en bois. Le pavillon situé à l’arrière de l’atrium a été démonté, agrandi et doté d’une nouvelle façade ; le pavillon en forme de cœur recouvert de cuivre à l’avant a été intégré dans le nouveau design et sert désormais d’accroche-regard dans l’atrium. Le stade EDGE répond à l’évolution des idées sur le travail et la durabilité et a été transformé en un lieu où les gens peuvent se rencontrer, se consulter, bouger et faire preuve de créativité.