BUREAU DU SHÉRIF | Actualités, Sports, Emplois

— Une femme sur Stump Road, Minerva, a rapporté samedi à 21 h 08 qu’un homme vivait sur la propriété dans un camping-car et avait déménagé en août et ne reviendrait pas chercher ses affaires après qu’elle lui ait envoyé plusieurs messages sur les réseaux sociaux. médias à le faire.

— Un député a été appelé samedi à 14 h 04 sur une propriété située sur la route nationale 7, dans le canton de Fairfield, pour signaler la présence d’une petite boîte noire contenant des sacs en plastique contenant une poudre et une substance cristalline inconnues. L’adjoint a examiné la boîte et son contenu qui semblaient contenir de la méthamphétamine et du fentanyl. Les stupéfiants suspectés ont été sécurisés et envoyés au groupe de travail sur les drogues du comté de Columbiana pour une enquête plus approfondie.

— Des députés ont été dépêchés samedi à 13 h 35 sur la route 164, dans le canton de Centre, pour une femme prétendument suicidaire qui semblait aller bien lorsqu’elle a été contactée. Elle avait parlé à son frère et avait fait un commentaire en raison de ses conditions de vie actuelles et elle a dit qu’il en avait fait une chose plus importante qu’elle ne l’était en réalité. Aucun signe de tendance suicidaire n’a été observé.

— Un adjoint s’est rendu samedi à 11 h 34 dans la rue East Chestnut pour aider la police de Lisbonne avec un domestique.

— Un adjoint a été envoyé samedi à 11 h 04 à Knox School Road pour un contrôle d’aide sociale concernant un homme qui aurait menacé de s’automutiler. L’homme et le véhicule n’ont pas été retrouvés et rien d’anormal n’a été vu.

— Un adjoint a répondu à un appel vendredi à 21 h 10 sur Bear Hollow Road, dans le canton de Madison, concernant une personne proférant des menaces de suicide. La personne a dit à l’adjoint qu’elle allait bien.

— Une femme de Walnut Street, Rogers a rapporté vendredi à 21 h 03 que son ex-petit-ami n’arrêtait pas de lui envoyer des SMS et qu’elle voulait un rapport au dossier.

— À 16 h 26, vendredi, les députés ont aidé la patrouille routière de l’État de l’Ohio à effectuer un contrôle routier sur la route nationale 11, sur la route nationale 154, dans le canton d’Elkrun. La police de Lisbonne était également sur place et deux personnes étaient en garde à vue.

— Les députés se sont rendus vendredi à 13 h 30 à Millrock Road, dans le canton de Middleton, pour localiser une personne qui aurait volé de l’essence à Salineville plus tôt dans la journée. Jonathan Fish, 44 ans, rue North Sumner, Palestine orientale, a été accusé de vol et emmené à la prison du comté. Les députés avaient été appelés à 8 h 18 pour une personne qui avait pompé pour 112 $ de carburant diesel dans un camion de location Enterprise avant de partir après avoir appris que les chèques ne pouvaient pas être acceptés.

— Une perturbation a été signalée à 19 h 06 le 12 octobre sur Cherry Valley Road, canton de Salem, mais le résident a déclaré que tout allait bien.

— Un adjoint a été envoyé à 18 h 25 le 12 octobre à West Main Street, Washingtonville pour un appel médical. Green Township EMS a transporté la personne au centre médical régional de Salem.

— Une perturbation a été signalée à 18 h 12 le 12 octobre au Frola Motel, sur la route nationale 45, dans le canton de Centre, où le propriétaire a déclaré que les gens dans le parking de Dairy Queen criaient après les gens qui coupaient des arbres sur sa propriété. Les crieurs étaient partis à l’arrivée des députés.

— Une ligne 911 ouverte a été signalée à 17 h 16 le 12 octobre sur Lakeview Road, dans le canton de Hanover, mais le propriétaire a déclaré que tout allait bien.

— Une propriétaire immobilière sur Stump Road, dans le canton de West, a signalé à 15 h 56 le 12 octobre que son locataire ne la laisserait pas entrer dans son logement pour vérifier un mur qui s’effondre.

— Un résident du canton de Yellow Creek a signalé à 12 h 41 le 12 octobre qu’il avait été victime d’une escroquerie de 1 600 $, croyant avoir gagné 2,5 millions de dollars et une nouvelle voiture de Publishers Clearing House.

— Une femme de Parkview Drive, dans le canton de Centre, a signalé à 10 h 34 le 12 octobre qu’elle croyait que ses voisins étaient entrés dans sa maison alors qu’elle n’était pas là, disant que le pêne dormant était déverrouillé mais que la poignée de porte était verrouillée. Elle croyait être partie avec la poignée de porte déverrouillée et le pêne dormant verrouillé. Elle n’avait aucune preuve de leur présence dans la maison, car rien n’avait été volé ou dérangé. Elle était inquiète car elle ne pensait pas avoir laissé les écluses de cette façon.

— Une femme a été expulsée d’une maison située sur la route nationale 14, dans le canton d’Unity, à 3 h 39 le 12 octobre. À son arrivée, un adjoint a appris qu’elle se trouvait à l’intérieur de la maison et qu’elle était avec son fils, qui est un résident. Les propriétaires ont été informés qu’il était autorisé à recevoir des invités même s’il n’était pas propriétaire de la résidence. La femme, son fils et son ami sont partis pour la nuit. Les députés s’étaient rendus à la résidence à 22 h 56 le 11 octobre pour porter plainte concernant l’ex-petite amie du fils assise dans l’allée dans son véhicule. Elle est partie alors que les députés étaient en route.

— Un mineur porté disparu à 0 h 06 le 12 octobre dans une propriété de Speidel Road, dans le canton de Hanovre, a été localisé dans la rue West Pine à Lisbonne par la police de Lisbonne.

— Un homme qui possède une propriété sur Pleasant Valley Road, dans le canton de Yellow Creek, a signalé à 18 h 06 le 11 octobre que quelqu’un avait jeté des revêtements de maison, des pièces de véhicules, des ordures et du courrier sur la propriété. Le rapport sera transmis à l’ODNR.

— Une voiturette de golf de six passagers a été signalée laissée sur la propriété d’un agriculteur sur la route nationale 9 et Whinnery Road à 21 h 33 le 9 octobre pendant environ un jour et demi. Un adjoint a vérifié auprès de Fireside Lake et a appris qu’il s’agissait de leur voiturette de golf. Baker’s Towing a été contacté pour le remorquer jusqu’au terrain de camping.

— Un adjoint a été informé d’un cas possible de menaces d’automutilation à 19 h 52 le 9 octobre et a finalement pu prendre contact avec la personne par téléphone, même si elle n’a pas révélé où elle se trouvait et a déclaré qu’elle souhaitait parler. à son thérapeute. Elle a mis fin à l’appel et peu de temps après, le thérapeute a appelé l’adjoint et lui a dit qu’elle était en route vers son patient à Boardman et a demandé aux forces de l’ordre au cas où un feuillet rose serait nécessaire. Le bureau du shérif du comté de Mahoning a été contacté et demandé sur place.

— Un appelant à 16 h 37 le 9 octobre a signalé qu’un inconnu envoyait à sa fille de 14 ans des photos nues avec son visage retouché sur les photos. Un adjoint s’est entretenu avec la femme et le mineur et a observé les messages entre les deux parties, l’autre partie demandant des photographies supplémentaires du mineur.

— Une ligne 911 ouverte a été signalée à 4 h 16 le 9 octobre sur North Street, Salineville. Une femme a déclaré que son téléphone portable avait un écran cassé et qu’elle avait commencé à passer des appels aléatoires. Elle a dit qu’ils pouvaient entendre l’opérateur, mais qu’elle ne devait pas avoir entendu leur réponse. Tout allait bien à la résidence.

— Ryan Gonzalez, 19 ans, Canton, a été accusé d’agression criminelle, un crime au deuxième degré, et de cambriolage, un crime au quatrième degré, après que les députés ont été appelés à 12 h 45 le 8 octobre à Canal Street, Dungannon, pour une personne. être menacé avec une batte de baseball. Gonzalez était l’appelant et a affirmé qu’il avait été menacé, mais des témoins ont déclaré qu’il se trouvait sur la propriété sans autorisation et qu’il avait frappé un homme et que la jambe de l’homme avait traversé une fenêtre, la blessure ayant nécessité des points de suture.

— Une agression présumée contre un mineur a été signalée à 10 h 19 le 8 octobre sur Stephen Drive, dans le canton de West. Les informations seront envoyées au procureur pour examen.

— Des mineurs auraient conduit de manière imprudente sur Camp Boulevard dans le canton de Hanover à 21 h 01 le 7 octobre.









