Bureau du papier et du thé / Schwitzke Górski

Description textuelle fournie par les architectes. Paper and Tea a ouvert son nouveau siège social au centre de Berlin. Le bureau est situé à AchtBerlin, un bâtiment unique au centre-ville. Il s’agit de la première exécution par la marque d’un espace de bureau alliant fonctionnalité et design inspirant. L’entreprise a travaillé aux côtés de Schwitze Górski, le célèbre studio d’architecture responsable de la conception et de l’exécution du projet.

Le projet visait à créer un espace de travail confortable qui inspire et permet également des expériences uniques. Le nouvel espace permet aux collaborateurs d’explorer librement l’univers du thé et du design et de travailler dans un environnement exceptionnel. Le bureau est un excellent exemple d’identité de marque cohérente, incarnant la philosophie Japandi caractérisée par la simplicité et le minimalisme.

La conception du bureau renferme des textures et des structures en bois naturel et reflète les couleurs de la nature. Les matières organiques sont mises en valeur dans de nombreux éléments verticaux, tant dans le mobilier que dans la décoration. L’influence Japandi est également visible dans les surfaces inspirées du papier washi. L’espace est complété par des accents liés à la culture du thé, tels que des tables, des étagères et des espaces de détente avec des tissus d’ameublement et un bar à thé. De plus, le point central du bureau est la Tea House, une structure en bois au design unique inspirée des pavillons de thé. Cet espace clos est destiné aux conversations intimes, offrant confort et intimité pour les réunions. Des éléments verts conçus pour la détente et le rajeunissement sont incorporés dans une forme inspirée du jardin japonais. Les compositions de plantes sélectionnées et de pierres naturelles sont conformes à l’esthétique Japandi qui combine la simplicité des formes avec des accents minutieusement choisis.

« Créer l’espace de bureau pour Paper and Tea était un voyage dans un monde d’harmonie et de simplicité. Notre objectif était de créer un lieu qui non seulement facilite un travail efficace mais inspire également la créativité et permette une immersion dans la riche culture du thé. L’espace que nous avons créé n’est pas seulement un bureau, mais un lieu où chaque élément – des matériaux naturels aux détails choisis avec précision – raconte l’histoire de la marque et crée une expérience unique pour les employés. – déclare Izabela Kutyła, directrice créative chez Schwitzke Górski.