Bureau d’études Caracho Arquitetos / Caracho Arquitetos

Description textuelle fournie par les architectes. Situé sur un terrain urbain de la ville de Bauru, le bâtiment destiné à accueillir un cabinet d’architecture a pour principal atout sa relation avec l’environnement urbain. Son emplacement sur un terrain en forte pente permet de créer un sous-sol généreux, qui accueille les éléments de plus grande échelle du programme. Ainsi, le garage, les zones administratives et les salles de projet occupent ce niveau, à côté d’une cour avec un jardin et une abondante lumière naturelle.

Plan – Rez-de-chaussée

Section – A

Les étages supérieurs occupent environ un tiers du site, créant une expérience où le retrait du bâtiment forme une place au niveau de la rue, entièrement ouverte sur la ville, avec une barrière subtile fournie par le bassin réfléchissant. La conception adopte également l’approche consistant à transcender les limites imposées par les réglementations qui façonnent généralement la ville.

Diagramme

Le bâtiment se compose d’une structure simple avec des dalles de béton soutenues par des murs périphériques et un noyau central qui fait office de colonne tout en abritant la plomberie, l’électricité et d’autres installations. Des panneaux solaires sur toute la toiture, ainsi que des citernes d’eau de pluie, contribuent à la durabilité du projet. Deux « peaux » – une couche de verre interne et un écran solaire externe – fournissent une lumière naturelle filtrée, garantissant l’intimité et le confort thermique, ce qui est essentiel pour la région ouest de São Paulo.